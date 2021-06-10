 

Мишустин рассказал о замедлении экономики России из-за пандемии

10.06.2021, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Человечество пока все еще не преодолело объявленную в 2020 году ВОЗ эпидемию коронавируса. И в этих условиях экономики всех стран неминуемо снижают темпы своего развития. Не стала исключением и Россия.

Однако, по словам российского премьера Михаила Мишустина, благодаря своевременно принятым мерам России удалось удержать замедление темпов экономики страны. По словам политика, сейчас эти темпы можно назвать умеренными. Об этом Мишустин рассказал на встрече с участниками итоговой коллегии Минпромторга. Текст его речи опубликован на сайте кабмина.

По словам премьера, пакет мер для поддержки промышленности и пострадавших во время эпидемии сфер экономики помогли стабилизировать ситуацию в целом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реальный сектор экономики страны восстанавливается, несмотря на то, что эпидемия ковида еще не закончилась.

Экономика России в прошлом году столкнулась с остановкой деловой активности, обвалом цен на нефть и падением спроса на экспорт. Кризис привел к снижению ВВП, снижению реальных доходов населения, росту безработицы и в конечном итоге к дефициту бюджета.

Эксперты по-разному оценивают масштаб и перспективы завершения пандемического кризиса. На сегодняшний день диапазон прогнозов остается широким.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / Погода в Москве установила семилетний рекорд

23.09 / Политолог о сокрытии даты инаугурации Лукашенко: Выглядит странно и беспомощно

18.11 / Суд отказался удовлетворить иск ФНС к “МелТЭК”

08.03 / Ученый сообщили о пользе цитрусовых

22.04 / Москалькова: серьезных рисков для здоровья Навального нет

06.01 / iPhone 13 Pro: Экран LTPO, 120 Гц и Freesync

23.05 / Зачем Кафельникова вышла замуж? – Личное мнение

19.10 / Названы три причины потери обоняния

04.09 / Дефиле без Роналду: Джорджина Родригес сменила три образа за день на Венецианском кинофестивале

25.02 / Экстрасенс Павсекакий Богданов раскрыл причину, по которой его ненавидит Филипп Киркоров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика