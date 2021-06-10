Власти Москвы за неделю выделили для бизнеса 117 млн рублей

Экспертная комиссия Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы только за прошедшую неделю одобрила 127 заявок от представителей малого и среднего бизнеса. В качестве субсидий и грантов предпринимателям выделено 117 млн. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Всего же с начала года одобрено 275 заявок, что позволило субсидировать московский бизнес на общую сумму 315,5 млн. рублей. Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин уточнил, что рассмотрение заявок от предпринимателей продолжается.

Примечательно, что на последнем заседании профильная комиссия приняла решение выделить 31 млн. рублей на субсидии для 33 предприятий, работающих по франшизе. Деньги можно направить на оплату коммунальных услуг или на вознаграждение владельцу франшизы. Речь в данном случае идет о паушальном взносе или роялти.

Для возмещения расходов на зарубежные поставки и транспортировку, а так же получение патентов, сертификацию и адаптацию компании-экспортеры получили 11 грантов в совокупном размере 36 млн. рублей и еще пять субсидий на общую сумму семь млн. рублей

Субсидии на сумму 24,4 млн рублей направлены 13 резидентам технопарков и участникам Московского инновационного кластера. Один предприниматель получил 1,9 миллиона рублей на развитие гостиничного бизнеса. Кроме того, 46 компаниям компенсировали расходы на участие в выставках. Получить финансовую поддержку от московских властей смогли и другие представители малого и среднего бизнеса.