Мнение: «Израильские минимумы коронавируса – не чудо всеобщей вакцинации, а подарок Погоды. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.»

Здравствуйте

«Практика – критерий истины» Эту цитату Карла Маркса невозможно было не запомнить, учась в советской школе. Возможно ныне школьникам эту цитату уже не дают (к сожалению, вместо этого учат историю вхождения капиталистических идеалов на территорию СССР)

Но гениальность этого высказывания Маркса от этого не меркнет, поскольку описывает любой процесс, происходящий в мире.

Поэтому давайте применим это правило к Израилю и его ближайшим соседям с точки зрения картины по коронавируса в этом регионе.

1. Далее представлены статистические диаграммы с официальными данными по заболеваемости коронавирусом в Израиле, Ливане, Палестине и Иордании:

Данные за периоды с 08 марта по 03 июня 2021 года взяты с сайта: https://yandex.ru/maps/covid19?ll=40.730484%2C28.117378&z=5

Во всех четырех странах одинаковый узор статистической кривой: почти полный спад заболеваемости в течение периода с конца марта по конец апреля.

2. Теперь посмотрим данные по количеству провакцинированных в этих странах.

Израиль 63,00% провакцинированных

Ливан 8,01% провакцинированных

Палестина 6,24% провакцинированных

Иордания 13,84% провакцинированных

Данные взяты 04 июня 2021 года с сайта: https://gogov.ru/covid-v-stats/world

3. Данные по Израилю: 63 (Шестьдесят три) процента провакцинированных

Данные по Трем странам (соседям Израиля): от 6 (Шести) до 14 (Четырнадцати) процентов провакцинированных

А СПАДЫ В СТАТИСТИКЕ ОДНИ И ТЕ ЖЕ

4. Поэтому можно с достаточной вероятностью говорить о том, что НЕ вакцинация является основной причиной спада статистики заболеваемости коронавирусом в Израиле.

Даже в той же самой проверке действенности вакцин используется обязательно группа «плацебо», группа испытуемых, которым вместо вакцины вводят пустышку (витамин, например). И вакцина признается действенной если результаты в группе «плацебо» и группе, провакцинированных вакциной сильно различаются.

В эксперименте с 63%-ной вакцинацией населения Израиля группой «плацебо» выступили соседние страны: Ливан, Палестина и Иордания.

А результаты то в обеих группах одинаковые. Значит МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ НЕ ЭФФЕКТИВНА.

5. Значит существует ДРУГОЙ ОСНОВНОЙ ФАКТОР спада пандемии.

Какой это фактор? Наиболее вероятно, что это ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Поскольку именно этот фактор одинаков во всех четырех странах занимающих единую географическую зону. Зону, где температурный режим в это время плюс 25-35 градусов Цельсия (такая температура не нравится коронавирусу). Зону, где все почти вся территория этих стран расположена в 200-300 километровой полосе вдоль Средиземного Моря (повышенная влажность, характерная для таких приморских зон коронавирусу тоже не нравится).

Так что ЧУДЕСА ВСЕОБЩЕЙ ВАКЦИНАЦИИ В ИЗРАИЛЕ НА ПОВЕРКУ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОДАРКОМ ПРИРОДЫ.

ЗАТО КАКУЮ РЕКЛАМУ ЧУЖИМИ ЗАСЛУГАМИ ИЗРАИЛЬ ВАКЦИНЕ ПФАЙЗЕР СДЕЛАЛ

Анекдот вспоминается:

Москва-река. Весна. Только сошел лед. Дети играют на набережной.

Один Мальчик случайно перегнулся через парапет и упал в воду.

Собралась толпа народа. Все кричат. На помощь зовут.

Вдруг появляется обычный русский Мужичок, не раздумывая, ныряет в ледяную воду, вытаскивает Мальчика на берег. И незаметно скромно уходит.

На следующий день обычный русский Мужичок завтракает у себя дома. Раздается звонок в дверь. Мужичок открывает дверь и видит перед собой еврейскую женщину.

Женщина спрашивает: «Это Вы вчера моего Абрашу из воды спасли?»

Мужичок (скромно): «Ну да, я»

Женщина: «А шапочка зеленая где?»

В роли спасенного еврейского Мальчика – Израиль, где произошел спад заболеваемости коронавирусом.

В роли скромного Мужичка, спасшего Мальчика – Природа, которая подарила региону, где находится Израиль, погоду, неблагоприятную для коронавируса.

В роли Мамы еврейского Мальчика – Правительство Израиля.

В роли Зеленой Шапочки – приписывание заслуг Правительством Израиля по спаду заболеваемости всеобщей вакцинации. У них даже ЗЕЛЕНЫЙ ПАСПОРТ ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ввели.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Из конкретных доказательств БЕЗДЕЙСТВЕННОСТИ ВСЕОБЩЕЙ ВАКЦИНАЦИИ уже в рамках пандемии коронавируса: Сейшельские Острова, где провакцинированы более 60% населения, но где тем не менее все равно пошла третья волна пандемии и государство снова вынуждено вводить строжайшие карантинные меры. Об этом много статей в интернете, например здесь https://realmaluta.livejournal.com/518765.html

P.P.S. На всякий случай, коллективный иммунитет к которому стремятся все страны при привитии 60% населения это большая, никем не доказанная иллюзия.

Еще один эксперимент фармакологических монстров над населением Земли.

Поскольку С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ коллективный иммунитет проявляется при примерно 60% ПЕРЕБОЛЕВШИХ, а не 60% ВАКЦИНИРОВАННЫХ (имеющих большой уровень антител)

Чувствуете разницу?

Смысл вирусов в изменении «контрольного пакета» ДНК у Вида, а не в появлении антител.

Об этом можете прочитать, например, в Статье «Теория коллективного иммунитета не имеет ничего общего с вакцинацией» (статья опубликована 06 июля 2018 года, еще до начала пандемии коронавируса, поэтому статью сложно считать предвзятой) https://medalternativa.info/entry/kollektivniy-immunitet/

Как минимум, в изменении второго типа (химических, эпигенетических надстроек азотистых оснований).

P.P.P.S. О других «странностях» в статистике коронавируса, в том числе при вакцинации, можно прочитать в большой обзорной статье в Живом Журнале «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах»

P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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