 

Россия выразила протест Украине за инцидент с российским консулом во Львове

10.06.2021, 16:14, Новости дня
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Временному поверенному в делах Украины в Москве выразили решительный протест из-за инцидента с консулом РФ во Львове, когда радикалы не позволили российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Эти самые радикалы вырвали букет цветов, применили силу, их не остановило ни уважение к памяти общепризнанного деятеля мировой культуры, ни дипломатический статус нашего консульского работника. …Дикость просто. …В этой связи сегодня, 10 июня, в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покатило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по венским конвенциям 1961 года, 1963 года», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Захарова отметила, что в возложении цветов участвовала исполняющая обязанности консула РФ во Львове Ирина Кулагина, в ходе инцидента присутствовали украинские полицейские, но они бездействовали.

Представитель МИД пояснила, что российская сторона потребовала от украинской принять все необходимые меры для недопущения таких провокаций, обеспечить условия нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства РФ на Украине.

Дипломат добавила, что в Киеве ранее проводились несколько акций, в ходе которых перекрыли доступ к посольству РФ и скандировали антироссийские лозунги.

Напомним, в день рождения поэта Александра Пушкина 6 июня во Львове украинские националисты помешали российским дипломатам провести возложение цветов к памятнику Александру Пушкину. Инцидент сняли на видео.



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