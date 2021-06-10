 

Опрос показал отношение россиян к вакцинации от COVID-19

10.06.2021, 16:14, Новости дня
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Больше половины россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса, 17% респондентов заявили, что уже вакцинированы, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования,  представленным в четверг на пресс-конференции Экспертного института социальных исследований в Москве, 55% опрошенных выразили готовность привиться российской вакциной. При этом 16% респондентов ответили, что скорее не стали бы делать прививку, еще 26% отметили, что точно не стали бы делать. Массовую вакцинацию не поддерживают 22% опрошенных, передает ТАСС.

Напомним, что власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев.



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