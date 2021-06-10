 

Российский СУ-35 сопроводил самолет ВВС США над акваторией Тихого океана

10.06.2021, 16:14, Новости дня
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Российский истребитель СУ-35 обнаружил и сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

«Десятого июня 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – отметили в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не было допущено.

Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 сопроводил самолет патрульной авиации ВВС США над Баренцевым морем.



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