В Рыбинске оборудуют пункты проката для электросамокатов и ограничат скорость их передвижения
 

В Рыбинске оборудуют пункты проката для электросамокатов и ограничат скорость их передвижения

10.06.2021, 16:10, Новости
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Десять пунктов проката разместятся в разных районах города. Больше всего площадок обустроят на Волжской набережной. Часть стоянок будет с твёрдым покрытием и специальным оборудованием.

Пункты проката электротранспорта не требуют разрешения на строительство. Но схему их размещения предприниматели согласовывали с департаментом архитектуры с учётом генерального плана Рыбинска. Земельные участки организаторы кикшеринга получили во временное пользование на три года. Сейчас в городе десять пунктов проката электросамокатов: два на Волжской набережной, по одному на Аллее Славы, у «Полёта», в Волжском парке, у памятника воинам-интернационалистам, на бульваре Ушакова со стороны улицы Крестовой, у парка имени Фейгина, на площади Дерунова и у железнодорожного вокзала.

Часть пунктов проката в Рыбинске будет сделана с твёрдым покрытием, их оборудуют станциями для зарядки самокатов, терминалами и видеонаблюдением. Таких площадок будет три. Остальные, не требующие специального оборудования, разместят в пешеходных зонах.

Какие правила существуют для владельцев и водителей электротранспорта, пояснили сотрудники рыбинской ГИБДД.

– Если самокат имеет электродвигатель мощностью более 250 Вт, но менее 4 кВт, то по определению он уже является мопедом. И для управления такого самоката требуется водительское удостоверение категории М. Соответственно двигаться по тротуарам водителю запрещается, только по проезжей части с соблюдением ПДД. За нарушение правил гражданин несёт ответственность как водитель, вплоть до лишения прав, – сказал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Рыбинска Денис Фиялковский.

Водители электросамокатов до 250 Вт приравниваются к пешеходам. Выезжать на проезжую часть им нельзя. Двигаться по тротуарам должны с соблюдением всех мер предосторожности, не допускать столкновений и наездов на пешеходов. Ответственность за такое правонарушение также предусмотрена.

Электросамокаты, сдаваемые в прокат в Рыбинске, имеют мощность до 250 Вт. Соответственно пользоваться ими можно только в пешеходных зонах. Также прокатчики принудительно ограничили скорость передвижения на транспортных средствах до 20 км/ч, отметили в пресс-службе администрации.



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