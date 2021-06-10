Меган Маркл и принц Гарри обвинили СМИ в клевете насчет имени их дочери

На днях руководство BBC получило официальное письмо от адвокатов герцога и герцогини Сассекских, в котором британское СМИ обвинили во лжи, клевете и искажении фактов. Негодование Меган Маркл и принца Гарри вызвал репортаж журналиста BBC Джонни Даймонда. Корреспондент, ссылаясь на свои источники при королевском дворе, заявил, что королева Великобритании Елизавета II не давала своего одобрения на использование ее детского прозвища Лилибет в качестве имени для новорожденной дочери Меган и Гарри. Кроме того, репортер утверждал, что герцог и герцогиня даже не спрашивали разрешения на это у прабабушки малышки. Однако представители монаршей пары настаивают, что эти утверждения ложные.

Герцог Сассекский поговорил со своей семьей до публичного заявления. Королева стала первой, кому он позвонил. Во время этой беседы он признался, что хотел назвать дочку Лилибет – в ее честь. И если бы бабушка не поддержала его желание, Гарри не стал бы трогать это имя, – говорится в письме адвокатов принца Гарри и Меган Маркл. Материал BBC может стать поводом для очередного судебного разбирательства королевских особ со СМИ. Однако пока обвинительного иска представители Меган и Гарри в суд не направили.

Королева Елизавета II и принц Гарри

Это далеко не первый случай, когда Меган Макрл и принц Гарри выступают против СМИ. Так, в октябре 2019 года герцог и герцогиня подали в суд на газету Mail On Sunday за публикацию ее личной переписки с отцом Меган Томасом Марклом. А летом прошлого года, уже будучи в Америке, они подали иск против папарацци, которые сделали снимки малыша Арчи и его бабушки Дории Рагланд, гуляющих по территории особняка Меган и Гарри в Монтесито.

Меган Маркл и принц Гарри во вдоре своего дома в Монтесито

Напомним, в воскресенье, 6 июня, стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями. Они объявили, что свою новорожденную дочь назвали Лилибет “Лили” Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь прабабушки королевы Елизаветы и бабушки, принцессы Дианы. Многие британские подданные выразили недоумение по поводу имени Лилибет, и сочли, что назвать домашним, очень личным прозвищем королевы новорожденную девочку – “неуважение и грубость” по отношению к монарху. При этом, в ряде иностранных изданий появилась информации о том, что Гарри получил благословение от бабушки назвать дочь в ее честь.