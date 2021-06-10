Как не допустить опадания цветков на баклажаных: причины и советы

Настоящее счастье для дачника – лелеять рассаду, наблюдать, как распускаются первые цветы, ухаживать за своими растениями и получать богатый урожай.

И нет худшего чувства, чем смотреть, как с трудом выращенные ростки увядают, а долгожданные цветы опадают на землю.

Если вы выращиваете баклажаны, возможно, вам приходилось сталкиваться с такой проблемой, как опадание цветов. И порой могло показаться, что это происходит без всякой причины. На самом деле ничего не происходит просто так, и поводов для подобной неприятности существует несколько. Важно понять, что происходит с вашими баклажанами.

Неспособность к самоопылению

Может быть, ветер никогда не дул достаточно резко, чтобы выбить пыльцу из тычинок. Или, возможно, пчелы никогда не садились на тычинки и не выносили пыльцу из них.

Или, может быть, причины еще сложнее. Если влажность в вашем районе высокая, пыльца может стать липкой, что затрудняет ее перемещение от тычинок к пестику, независимо от наличия ветра или пчел.

Как вызвать опыление: 2 совета

К счастью, вы можете многое сделать, чтобы вызвать опыление, если заметите, что цветы опадают, не давая никаких плодов.

Самый простой способ помочь опылению – несколько раз постучать по верхушке каждого цветка, по сути, воссоздавая работу, которую сделал бы сильный ветер.

Или же можно аккуратно потереть тычинки и пестики чистой мягкой кисточкой, путешествуя от цветка к цветку, чтобы перераспределить пыльцу.

Через несколько дней ваши недавно опыленные цветы должны начать преобразовываться в крошечные плоды.

Слишком мало воды

Стресс лежит в основе многих проблем баклажанов. Эти растения любят получать по крайней мере один глубокий, медленный полив раз в неделю. Почва никогда не должна высыхать полностью, поэтому, если вы ткнете пальцем в почву через несколько дней после полива и она окажется грубой и сухой, вы должны снова напоить свои растения водой.

И когда в вашем районе будет очень жарко, вам следует ежедневно проверять влажность почвы.

Если растение недополучает влаги, для него это сильнейший стресс, из-за которого оно не сможет дать плоды. Оно будет сбрасывать цветы, чтобы сосредоточить свои силы на элементарном выживании.

Переизбыток влаги

И наоборот, если вы поливаете растение и оно постоянно остается в стоячей воде, это так же негативно скажется на развитии цветения. Баклажаны не являются любителями болот.

Но когда вы заботитесь о том, чтобы поливать растение в нужном количестве, часто проверяя влажность почвы, оно должно чувствовать себя хорошо.

Стрессовые температуры

Когда дело доходит до выращивания баклажанов, идеальные температуры находятся в диапазоне от 22 до 35 °С днем и от 13 до 22 °С ночью. Все, что выходит за пределы этого диапазона, может вызвать стресс у растения и привести к опадению цветов.

Как уберечь растение от капризов погоды

Лучший способ предотвратить неприятность в этом плане – следить за прогнозом. В наше время проще всего это делать с помощью приложения или даже встроенной функции браузера в телефоне.

Если вы видите, что ожидается похолодание, заранее добавьте мульчи вокруг стебля. Например, можно использовать древесную щепу, солому или скошенную траву. Это поможет сохранить корневую систему теплой в прохладную погоду.

Можно использовать и специальные готовые приспособления, например мини-теплицы. Еще один отличный вариант – проявить смекалку и сделать сооружение собственными руками.

Но что если вы живете в более теплом регионе, где летом температура поднимается выше 35 градусов? Опять же мульча – ваш друг, в данном случае потому, что она помогает поддерживать влажность почвы и предотвращает ее слишком быстрое высыхание.

Подумайте и о том, чтобы установить теневой навес из ткани над вашими растениями, пока не закончится жара. Это поможет баклажанам немного охладиться в жару и предотвратить вызванное температурой опадание цветков.

Если вы выращиваете баклажаны в контейнере, просто перенесите их на несколько дней в тенистое место. В тени температура может быть на 5-7 градусов прохладнее – это меняет ситуацию для ваших баклажанов.

Вы также должны проверять влажность почвы каждый день во время жары, желательно утром, прежде чем станет слишком жарко.

Раннее утреннее поливание идеально, потому что оно дает корням возможность выпить влагу до того, как жара вытянет ее обратно из почвы, что и происходит, если вы пытаетесь поливать растения в самую жаркую часть дня.

Во время жары вам, возможно, придется проводить одно щедрое поливание через день рано утром. Если вы выращиваете растения в контейнерах, вам может понадобиться поливать их ежедневно, так как почва в контейнерах высыхает быстрее.

Если жара застает вас врасплох и из-за нее ваши цветы опадают, не волнуйтесь слишком сильно. Делайте все возможное, чтобы облегчить стресс растениям. Как только пройдет жаркая погода, растения, за которыми хорошо ухаживали, восстановятся, и появятся новые цветы.

Слишком поздняя или слишком ранняя посадка

Баклажанам требуется много времени для созревания – обычно от 100 до 120 дней после прорастания. Для обеспечения успеха рекомендуется начинать посев семян в закрытом помещении за восемь-десять недель до средней даты последнего заморозка в вашем регионе.

Но даже тогда у тех из нас, кто живет в более холодных регионах, может не хватить времени, чтобы увидеть, как они приносят плоды. Резкое ночное похолодание может вызвать стресс у растений и привести к опаданию цветков.

Самый простой способ избежать опадания цветочков в слишком короткий вегетационный период – посадить раннеспелые сорта в более холодных регионах. Вот несколько вариантов, которые следует рассмотреть:

Ранняя полночь – гибрид с темно-фиолетовыми 10-сантиметровыми плодами, который созревает за поразительные 55 дней.Гензель – гибрид, дающий плоды от 10 до 25 см, в зависимости от того, как долго вы оставляете их на растении, и созревающий через 55-60 дней.Малыш патио – еще один гибрид, который дает 25-50 крошечных 7-8-сантиметровых темно-фиолетовых плодов и созревает за 45 дней.

Вам все равно нужно будет убедиться, что вы начинаете проращивание семян на рассаду в помещении за 8-10 недель до средней даты последнего заморозка, чтобы у растений было как можно больше времени для роста и созревания. Если же вы понимаете, что упустили момент, лучше и вовсе не затевать посадку семян и купить рассаду, которую вы сможете посадить вовремя.

К тому времени, когда температура упадет, вы уже соберете удовлетворительный урожай спелых, вкусных овощей с ваших растений.

Недостаток или переизбыток удобрения

Когда ваше растение еще было рассадой, вы наверняка обеспечивали его сбалансированным растительным удобрением примерно раз в месяц в соответствии с инструкциями на упаковке.

Но, как только появятся первые цветки, откажитесь от этого удобрения общего назначения. В этот момент вашему растению требуется меньше азота, и слишком большое количество этого питательного вещества может помешать развитию цветов. Самое время сосредоточиться на удобрении, которое обеспечивает более высокое соотношение фосфора, который играет важную роль в формировании цветов и плодов.

Как только растение вступает в фазу цветения, избыток азота может привести к тому, что у вашего баклажана вырастет больше листьев, чем ему нужно, но не хватит сил на цветки и плоды.

Если вы заметили, что у вас слишком много листьев и недостаточно цветов, просто измените свой подход к удобрениям, и вскоре должны появиться цветы.