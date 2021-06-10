Как очистить деревянный пол от полироли для мебели. Нужны белый уксус и пакетики черного чая

Производители рекомендуют распылять мебельный лак на ткань, а не на поверхность дерева, чтобы уменьшить возможность чрезмерного распыления. Если все-таки вы немного перестарались и лака оказалось слишком много, эти советы помогут вам быстро и качественно очистить его с деревянного пола.

Снятие лака

Методов несколько, поэтому список материалов для работы внушительный. Итак, понадобятся: кукурузный крахмал, ткань, веник или пылесос, белый уксус, вода, пакетированный черный чай, жидкость для мытья посуды.

Технология

Пока лак еще не затвердел, быстро посыпьте место толстым слоем крахмала и оставьте на десять минут. Крахмал – хороший абсорбент, поэтому он впитает практически весь лак. Удалять его нужно сухой мягкой тканью. Протрите очищенное место до полного удаления лака и крахмала. Остатки можно подмести или собрать пылесосом.

Следующий рецепт – вода с уксусом. Две жидкости нужно смешать в равных пропорциях и щедро нанести раствор на поврежденную лаком область. Подождите минуту и протрите место тряпкой досуха.

Используйте средство для мытья посуды

Основная часть мебельных лаков готовится на масляной основе, поэтому удалить ненужное его количество можно с помощью любого средства для мытья посуды. Разведите в таре с водой пару чайных ложек жидкого средства в стакане воды, взбейте в густую пену. Ее-то и будем наносить на масляное пятно. Нанесите, оставьте для воздействия на несколько минут. Для растирания можно использовать обычную губку для мытья посуды. Протрите поверхность до полного удаления лака. Если не помогло с первого раза, повторите процедуру. По окончании протрите место сухой тряпкой.

Черный чай

Отдельного описания заслуживает метод с использованием черного чая. Доведите до кипения литр воды и заварите в нем два пакетика любого черного чая. Поставьте остывать. Когда чай остынет до комфортной температуры, намочите в нем тряпку и протрите поверхность с лаком. Чай будет действовать в этом случае как полироль, не только очищая лак, но и обновляя цвет дерева. В конце обязательно протрите сухой тканью, иначе останутся разводы.

Дополнительные советы и рекомендации

Если лак был нанесен только что и еще не прошло достаточно времени для его застывания, можно воспользоваться просто сухой тряпкой и снять только верхний слой. Тонкий слой останется, и не нужно будет вторично покрывать мебель лаком.

Также, перед тем как нанести лак, закройте остальную поверхность плотной бумагой или тканью для защиты от попадания излишков на место, для этого не предназначенное.