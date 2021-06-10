Озвучена цена смартфона Moto G Stylus 5G

В компании Motorola сообщают о скором выходе на рынок новой модели смартфона Moto G Stylus 5G. По словам представителей предприятия-производителя, базовая цена для продажи гаджета в розницу будет составлять 400 американских долларов.

Поддержка стандарта связи пятого поколения и наличие стилуса – это не одинственные преимущества нового мобильного устройства, говорят разработчики.

Смартфон создан на платформе Snapdragon 480. Здесь установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. А размер экрана составляет 6,8 дюйма. Объем оперативной памяти в смартфоне – 4 Гб. Основная в базовой версии достигает 128 Гб. Также гаджет оснащен основной камерой с четырьмя датчиками. Максимальное разрешение съемки составляет 48 Мп. Есть возможность увеличивать глубину резкости, проводить макросъемку и расширять угол захвата.