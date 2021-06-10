Кнопочные мобилки получили поддержку голосовых звонков в WhatsApp

Важное нововведение анонсировали в администрации мессенджера WhatsApp для владельцев кнопочных мобильных телефонов, работающих на KaiOS. Они также получат возможность осуществлять голосовые звонки на платформе данного ресурса.

Новая услуга стала возможной после обновления операционки, отмечают эксперты. Отметим, что функционал KaiOS весьма скромен. Гаджеты, работающие на этой системе, предназначены для весьма неприхотливых пользователей, большинство из которых преклонного возраста.

Теперь они также могут осуществлять голосовую связь при помощи мессенджера, который, как известно, обеспечивает бесплатные звонки с учетом расхода трафика. Собственно говоря, только за Интернет и придется платить.