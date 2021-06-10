 

Ибупрофен и аспирин во время беременности могут вызвать почечные нарушения у ребенка

10.06.2021, 15:36, Разное
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Прием таких препаратов, как аспирин, ибупрофен, напроксен, диклофенак и целекоксиб примерно с 20 недели беременности и позже может вызвать редкие, но серьезные проблемы с почками у будущего ребенка, говорится в заявлении канадского ведомства.

Все это способно привести к недостаточности околоплодных вод и возможным осложнениям, таким как нарушение созревания легких и потеря подвижности суставов у новорожденного.

Органы здравоохранения рекомендовали беременным женщинам избегать приема НПВП с 20 до 28 недели беременности без согласования с лечащим врачом. В последнем триместре применять эти лекарства противопоказано. В случае, если женщине необходимы нестероидные препараты по медицинским показаниям, допускается назначение самой низкой дозировки с мониторингом околоплодных вод с помощью УЗИ.

Ранее американские ученые предупредили о том, что прием НПВП может быть небезопасным и на ранних сроках беременности. Исследование с участием более 1 тысячи будущих матерей подтвердило, что прием нестероидных препаратов в первом триместре повышал риск невынашивания беременности на 59%.

Особенно это касалось пациенток с недостаточным весом и тех, кто начал принимать эти лекарства вскоре после зачатия. Авторы исследования отметили, что НПВП блокируют синтез простагландинов, которые способствуют нормальной имплантации и укреплению эмбриона в матке.



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