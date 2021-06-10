 

NI: Российский «Утенок» может стать проблемой для НАТО

10.06.2021, 15:34, Разное
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Американское издание The National Interest рассказало о мощи российской армии. По мнению его обозревателей, «Утенок» Су-34 может стать проблемой для НАТО.
Эксперты авторитетного американского издания The National Interest изучили вооружение и технику, состоящую на балансе армии Российской Федерации. По мнению заокеанских обозревателей, одним из лучших ее истребителей является так называемый «Утенок», или Су-34.

Специалисты отметили совмещенные в самолете самые актуальные технологии и конструкцию, прошедшую проверку временем. Его действенность уже неоднократно была продемонстрирована на территории Сирии. Первоначально боевое воздушное судно разрабатывали для применения как всепогодный истребитель-бомбардировщик, что объясняет его универсальность.

Кроме того, в бронированной кабине «Утенка» легко размещаются два члена экипажа. В дальнейшем самолет средней дальности намереваются оснащать ракетами типа «Острота». Уже сейчас проходят испытания такого рода боеголовок, в будущем вместе с Су-34 ими оснастят также ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ. Он отличается крылом, которое способно менять стреловидность. Благодаря «Остроте» воздушные суда смогут самостоятельно расчищать себе дорогу с помощью уничтожения объектов ПВО противника. Это, как заверяют обозреватели, консультирующие авторов статьи, станет главной проблемой для войск стран НАТО.

Источник: politros.com



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