В.Мутко: строительство жилья в РФ увеличилось в 1,6 раза за 10 месяцев

Объем строительства на территории РФ нового жилья с начала 2021 года увеличился почти в 1,8 раза. Соответствующие данные приводятся в отчете аналитического центра ДОМ.РФ, передает tass.ru

С января и по май в стране успели запустить порядка 14,9 млн кв.м нового жилья, а это на 6,5 млн кв.м больше, нежели в прошлом году. В процентном выражении прирост составил 78%. Отмечается также, что в 35 субъектах РФ объемы строительства увеличились вдое или больше того. Пребывающий на должности гендиректора ДОМ.РФ Виталий Мутко обратил внимание, что рост темпов возведения новостроек не прекращается уже в течение 10 месяцев. Обусловлено это популярностью программы льготной ипотеки. С ее помощью удалось обеспечить поддержку строительной отрасли и предоставить россиянам возможность повысить свои жилищные условия. Еще лучше ситуация должна стать благодаря продлению действия программы еще на год. Таким образом удастся стабилизовать соотношение на рынке спроса и предложения.

С начала 2021 наращивание объемов строительства многоквартирных домов отмечено в 64 российских регионах. Больше всего проектов в этой области успели запустить в Москве, речь идет о 2,1 млн кв.м, прирост по сравнению с 2020 составил 1,9 раза. Второе место за Московской областью с результатом 1,2 млн кв. м. В этом случае темпы строительства подскочили в 1,7 раза. В Санкт-Петербурге рост составил 1,6 раза и 773 тысячи кв. м. В числе лидеров и Свердловская область, там появилось 714 тысяч кв. м, темп прироста оценивается специалистами в 2,1 раза.

В Ставропольском крае за пять месяцев суммарный объем запуска новых жилых проектов увеличился в 5,6 раза, хотя итоговый результат составляет всего 267 тысяч кв. м. Значительный скачок произошел в Удмуртии, Воронежской и Нижегородской областях. Состоянием на начало июня в 21 субъекте РФ суммарная площадь находящегося на этапе строительства жилья в многоквартирных домах превысила 1 млн кв. м. На указанные регионы приходится до 79% рынка строительства жилой недвижимости. Согласно итогам мая нынешнего года, объем многоквартирного жилья, где продолжается стройка, показал рост на 2% и добрался до отметки в 95,7 млн кв. м, резюмируют в отчете ДОМ.РФ.