Ученые из США выявили белок, ответственный за агрессивность рака простаты

Одним из самых сложных как для диагностики, так и для лечения является рак простаты. Ученые из США, которые представляют Университет Джорджии, нашли белок, ответственный за уровень агрессивности этого вида онкологии.

У пациентов, которые имеют рак простаты, не распространившийся за пределы других органов, уровень выживаемости практически 100%. По словам американских ученых, белок, который они нашли, может предотвратить колонизацию костей, а также быстрое распространение раковых клеток. Он сможет обеспечить мишень, необходимую для будущей терапии.

Исследование ученых базировалось на изучении фибробластов. При онкологических опухолях это самый распространенный вид клеток. Именно они отвечают за темпы роста рака. Если злокачественное образование не выходит за пределы простаты, то пациенты смогут прожить от пяти лет и более после того, как им поставили первоначальный диагноз.

Источник: glas.ru