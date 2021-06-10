Журавский: США оказывают Украине политическую и финансовую помощь. Поэтому декоративная политика Зеленского их не устраивает

Состоится ли визит Зеленского в Вашингтон в июле?

Приглашение, как известно, он получил в телефонном разговоре от президента США Байдена. Для того, чтобы утвердительно ответить на этот вопрос, Украина должна предпринять ряд шагов. Об этом на слушаниях в Конгрессе сказал госсекретарь Блинкен. Он подчеркнул, что украинская власть должна добиться прогресса в создании независимой судебной системы, которая не функционирует. А это значит, для начала, переизбрание Высшего совета правосудия. Его члены должны быть утверждены иностранными экспертами. Госсекретарь подчеркнул, что в нашей стране должно быть прозрачное корпоративное управление на государственных предприятиях.

То есть главу правления будет назначать и увольнять наблюдательный совет в основном из иностранцев. И в это украинское правительство не будет вмешиваться. Блинкен отметил, что антикоррупционные законы в Украине должны действительно применяться. Эти законы, как известно, приняты по настоянию Запада. И США хотят видеть на скамье подсудимых коррупционеров не только из числа предшественников, но уже из представителей нынешней власти, потому что коррупция в стране зашкаливает. “Очень хорошо, – отметил Блинкен, – что они принимают важные законы, но этого недостаточно, как мы знаем, они должны применяться на практике, и нам нужно увидеть, что люди, которые вовлечены в коррупцию, действительно привлечены к ответственности. Это было бы сильным сигналом, что это не просто слова на бумаге, а они на самом деле что-то значат”.

Очень нелегкая и унизительная задача встает перед президентом независимой Украины. Администрацию США не устраивает декоративная политика Зеленского. Они понимают, что это парень, как говорится, “сам себе на уме”. США оказывают политическую и финансовую помощь, поэтому требуют от президента нашего государства послушной реализации всех американских задач. Имитация не пройдет.

Хотел бы напомнить, как в декабре 2019 года “Нормандская четверка” дала обещание Зеленскому встретиться в апреле 2020 года. Правда, при условии, что президент выполнит целый ряд условий. Он не выполнил. “Нормандская четверка” не собралась. С приглашением Зеленского в США может произойти то же самое. Ждем…

Источник: Віталій Журавський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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