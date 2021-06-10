 

У победителя “Евровидения 2021” итальянца Дамиано Давида роман с фотомоделью

10.06.2021, 15:32, Новости дня
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В интервью итальянскому глянцевому журналу Vanityfair 22-летний музыкант заявил, что роман с 25-летней Солери длится уже четыре года.

“Под моим домом днем и ночью дежурили папарацци. Так что после четырех лет отношений я упомянул ее имя. Папарацци все еще на месте, но, по крайней мере, мне больше не нужно ничего скрывать”, – сказал Давид.

Джорджия Солери. Фото: giorgiasoleri_ / Instagram

О том, что у молодых людей роман, стало известно в начале мая 2021 года, когда издание Ruetir опубликовало совместные снимки пары. В начале июня пару засняли гуляющей по Риму.

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Контекст:

Дамиано Давид родился 8 января 1999 года в Риме. Учился в лицее, но бросил учебу ради музыкальной карьеры. С 15 лет выступает на профессиональной сцене.

В 2017 году Måneskin заняла второе место в итальянской версии шоу X Factor. В 2021 году группа победила на фестивале в Сан-Ремо – итальянском национальном отборе на “Евровидение 2021”.

22 мая Måneskin победили на “Евровидении 2021”.

Несмотря на молодость, 22-летний Давид является одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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