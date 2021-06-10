 

Эколог Цыганок: Экологический налог должен быть стимулом для модернизации, а не фискальным инструментом

10.06.2021, 15:32, Новости дня
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“Размер эконалога должен иметь не только фискальный характер, а содержать поощрительную, мотивационную, стимулирующую составляющую. Практика экспериментов для быстрых и необоснованных решений должна быть прекращена! Денежные средства от сбора экологического налога должны иметь целевой характер и направляться только на экологические проекты и снижение выбросов парниковых газов”, – считает Цыганок.

По ее словам, сейчас деньги от налога используются не по назначению.

“Государство требует создания действенного механизма стимулирования экомодернизации всех отраслей хозяйствования. Необходимо создание возможностей для использования средств экологического налога промышленными предприятиями на экологические проекты и снижение выбросов парниковых газов”, – заявила эколог.

Рост ставок должен быть прогнозируемым, для этого необходим план на 5–10 лет вперед, чтобы компании могли планировать свою работу, добавила она.

“Единственным способом эффективного использования эконалога является целевое отделение средств плательщиков экологического налога (плюс других экосредств), возможно, создание фонда (вроде Фонда энергоэффективности или Экологического фонда Республики Польша). Это даст возможность финансировать длительные стоимостные проекты как для государственных (коммунальных), так и для частных предприятий, не ограничиваясь бюджетным годом. Это также даст возможность привлечения иностранных инвестиций в экологическую сферу”, – подчеркнула Цыганок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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