“Сдохнешь как паскудная собака”. Ведущий программы “Гроші” заявил, что владелец БРСМ Биба пригрозил ему расправой

В группе заявили, что это произошло после выхода сюжета “Как некоторые украинские олигархи разбогатели на смертях украинцев и поддельном топливе для ваших авто”, в котором фигурирует Биба.

“Ты живешь как гнида продажная, сдохнешь как паскудная собака, удивляюсь твоей беспечности”, – написал, как утверждают в “1+1”, Биба в сообщении Преподобному.

В медиагруппе отмечают, что сообщения с угрозами и оскорблениями поступали на личный телефон ведущего сразу после трансляции программы.

“Компания беспокоится о здоровье и жизни сотрудника, а также его близких, и воспринимает угрозы от фигуранта сюжета как вполне реальные. Сейчас компания делает все возможное для обеспечения безопасности Александра, но мы надеемся на скорое разрешение ситуации со стороны правоохранительных органов и просим принять и рассмотреть заявление об уголовном правонарушении”, – говорится в заявлении медиагруппы, которое опубликовал “Детектор-медиа”.

В сюжете программы “Гроші” идет речь о том, как бежавший в Италию после взрывов на Васильковской нефтебазе БРСМ Андрей Биба продолжает “управлять бизнесом, бодяжить бензин с опасными растворителями, выводить наличные через чеки на заправках и зарабатывать миллионы”.

фотогалерея

(1 из 2)



Фото: detector.media



Фото: detector.media

—