 

“Дни.ру” раздают подарки: билеты на спектакль “Спасти камер-юнкера Пушкина”

10.06.2021, 15:24, Разное
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Главный герой пьесы Михаил Питунин не любил Пушкина, однако встреча с одной девушкой полностью изменила его взгляды. Стихи стал читать, увлекся поэзией.

А потом и вовсе придумали они с этой девушкой игру: что если бы перенестись сквозь столетия и попасть в тот день, когда Пушкин с Дантесом стрелялся и попытаться спасти поэта. Что из этого вышло вы сможете узнать 16 июня в школе современной пьесы.

Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:

  • Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
  • Подпишитесь на @dniru;
  • Поставьте лайк этой публикации.

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    Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

    Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 15 июня.



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