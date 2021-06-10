“Дни.ру” раздают подарки: билеты на спектакль “Спасти камер-юнкера Пушкина”

Главный герой пьесы Михаил Питунин не любил Пушкина, однако встреча с одной девушкой полностью изменила его взгляды. Стихи стал читать, увлекся поэзией.

А потом и вовсе придумали они с этой девушкой игру: что если бы перенестись сквозь столетия и попасть в тот день, когда Пушкин с Дантесом стрелялся и попытаться спасти поэта. Что из этого вышло вы сможете узнать 16 июня в школе современной пьесы.

Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 15 июня.