Астроном предупредил о возможности нового ледникового периода

Вместо глобального потепления на Земле может наступить малый ледниковый период, поскольку изменения солнечной активности непредсказуемы, сообщил научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Алексей Осокин.

«Сейчас в годы активного солнца у нас наблюдается понижение максимума солнечной активности. Говорят, что это может быть не очень приятно… Сейчас мы говорим не только о глобальном потеплении, но кто знает, может быть, это все приведет и к глобальному похолоданию. Такому же, как в XVII веке. И на Темзе будет лед, а что у нас – страшно представить», – передает его слова РИА «Новости».

По словам ученого, чрезвычайно низкая активность Солнца наблюдалась практически весь XVII век, это определил астроном Эдвард Маундер, в конце XIX века исследовавший записи своих предшественников.

XVII век, как отметил Осокин, характеризовался сильным понижением температуры. В Британии замерзала река Темза, а в РФ в августе шел снег. Из-за неурожаев в связи с сильным похолоданием погибло около 15% населения. В Голландии люди изобрели коньки и буера – специальные сани с парусами, с помощью которых можно было по льду Северного моря перегонять товары из одного портового города в другой.

«Сейчас это просто смешно, потому что там уже Северное море не замерзало несколько десятков лет, ну разве что у самой береговой линии», – отметил ученый.

Однако, Осокин пояснил, что однозначной связи между солнечными вспышками и температурой на Земле не установлено и многие ученые считают маундеровский минимум совпадением. Но все же, продолжил астроном, солнечно-земные связи являются «сложной вещью» и какие-то «очень тонкие явления» как раз и могут влиять на погоду на Земле.

Напомним, ранее ученые также заявляли, что таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период.