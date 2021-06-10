Ольга Бузова удостоена звания заслуженной артистки ДНР

Председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидёвка подписал постановление о присвоении звания заслуженной артистки республики российской певице Ольге Бузовой.

Почётное звание присвоено Бузовой «за многолетний творческий труд, развитие боевого товарищества с вооружёнными силами ДНР, а также роль молодого товарища Сталина в спектакле МХАТа «Чудесный грузин», – гласит постановление Народного Совета.

– Мы в ДНР Бузову очень любим. Грудь у неё, талант, сексуальность, поёт хорошо. И товарища Сталина тоже любим, за другое, правда, но тоже сильно. Вот решили поощрить званием, теперь в гости ждём, получать. Поляну нормально накроем, посидим, споём, – заявил Владимир Бидёвка.

Звание заслуженной артистки даёт Ольге Бузовой право претендовать на гражданство ДНР. В случае, если переезда в Донецкую республику она получит льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте и улучшенное продовольственное обеспечение. Также ей гарантировано место в худсовете Министерства культуры республики, который допускает к распространению любые творческие произведения.

– Я благодарна народу ДНР за оценку моей деятельности. А Министерству культуры надо подумать о том, что мои заслуги до сих пор не оценены на родине. 11 июня состоится мой дебют во МХАТе, а я до сих пор для родной страны просто «незаслуженная» артистка. И только зарубежные страны оценивают меня по достоинству, – написала в Twitter Ольга Бузова.

Приехать в Донецк для вручения знака заслуженной артистки Бузова отказалась, сославшись на занятость.

—