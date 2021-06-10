 

Ольга Бузова удостоена звания заслуженной артистки ДНР

10.06.2021, 16:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидёвка подписал постановление о присвоении звания заслуженной артистки республики российской певице Ольге Бузовой.

Почётное звание присвоено Бузовой «за многолетний творческий труд, развитие боевого товарищества с вооружёнными силами ДНР, а также роль молодого товарища Сталина в спектакле МХАТа «Чудесный грузин», – гласит постановление Народного Совета.

Мы в ДНР Бузову очень любим. Грудь у неё, сексуальность– Мы в ДНР Бузову очень любим. Грудь у неё, талант, сексуальность, поёт хорошо. И товарища Сталина тоже любим, за другое, правда, но тоже сильно. Вот решили поощрить званием, теперь в гости ждём, получать. Поляну нормально накроем, посидим, споём, – заявил Владимир Бидёвка.

Звание заслуженной артистки даёт Ольге Бузовой право претендовать на гражданство ДНР. В случае, если переезда в Донецкую республику она получит льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте и улучшенное продовольственное обеспечение. Также ей гарантировано место в худсовете Министерства культуры республики, который допускает к распространению любые творческие произведения.

– Я благодарна народу ДНР за оценку моей деятельности. А Министерству культуры надо подумать о том, что мои заслуги до сих пор не оценены на родине. 11 июня состоится мой дебют во МХАТе, а я до сих пор для родной страны просто «незаслуженная» артистка. И только зарубежные страны оценивают меня по достоинству, – написала в Twitter Ольга Бузова.

Приехать в Донецк для вручения знака заслуженной артистки Бузова отказалась, сославшись на занятость.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.10 / Мнение: Нобелевскую премию мира могут вручить политзаключенному…

07.06 / В Коломне загорелся склад

10.08 / Медики объяснили, почему лекарства необходимо запивать только водой

20.10 / Что произошло за ночь 20 октября

01.10 / Ученые: Поседение у мужчин может быть связано с сердечными заболеваниями

08.12 / Время подумать о переезде: Иванка Трамп и Джаред Кушнер покупают участок земли за 30 миллионов долларов в Майами

14.02 / Мнение: Как светить фонариком правильно

07.01 / Мнение: Мы никогда не сдадимся и не признаем поражение на выборах

26.06 / Чинтамани – Мифический камень, исполняющий желания

11.02 / Актриса из «Игры престолов» назвала Мэрилина Мэнсона «монстром»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика