 

США и Великобритания осудили решение российских властей

10.06.2021, 14:58, Разное
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…о признании структур Навального экстремистскими организациями.

Госдепартамент США выступил против решения Мосгорсуда о признании структур Алексея Навального экстремистскими организациями. Как говорится в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса, власти РФ должны прекратить преследование политика.

«Это решение подвергает сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников политика по всей РФ риску уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных Конституцией Российской Федерации, а также ограничивает возможность кандидатов от оппозиции участвовать в выборах в Госдуму в сентябре.

Этим действием РФ фактически ввела уголовную ответственность за причастность к одному из немногих оставшихся в стране независимых политических движений», — заявили в Госдепе.

Власти США призвали Россию прекратить злонамеренно объявлять «экстремистскими» не причастные к насилию организации и уважать международные обязательства по обеспечению прав человека и основных свобод. Прайс также сравнил решение российского суда с объявлением экстремистским «Свидетелей Иеговы»*, которые, по его мнению, «столкнулись с преследованием и дискриминацией».

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Также глава МИД Великобритании Доминик Рааб осудил решение российского суда и назвал происходящие события «нападением в духе Кафки». «Сегодняшнее решение объявить ФБК** экстремистской организацией является ошибочным. Это очередное нападение в духе Кафки на тех, кто выступает против коррупции и за открытое общество, и намеренная попытка фактически вывести любую подлинную политическую оппозицию в РФ за рамки закона»,— говорится на сайте британского МИДа.

Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан** и «Штабы Навального»*** экстремистскими организациями накануне. Российский суд огласил свое решение ближе к 11 часам вечера. Защитники ФБК, представители Минюста и МВД находились в суде двенадцать с половиной часов. Заседание проходило в закрытом режиме. Суд постановил, что решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению.

*были признаны в РФ экстремистской организацией**признаны Мосгорсудом экстремистскими организациями, включены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента***признан Мосгорсудом экстремистской организацией, внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму

Источник: Новая газета



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