 

Женщины похудели на 40 килограммов, чтобы наконец забеременеть: почему важно сбросить вес до зачатия

10.06.2021, 14:54, Разное
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Кейт Смит и Хейли Эштон совершенно разные женщины, но их связывает одна история – обе не могли забеременеть из-за лишнего веса.

Женщины признались, что с детства обладали пышными формами. Они могли бесконтрольно употреблять хлеб, булочки, сладкое и всевозможный фаст-фуд. Родители никогда их ни в чем не ограничивали. Ситуация обострилась после университета, когда вес стал расти особенно стремительно.

Обе женщины не могли забеременеть из-за лишнего веса

По словам Хейли Эштон, когда она стала весить около 102 килограммов, начала пробовать худеть. Женщина сидела на различных диетах и покупала “чудодейственные” препараты, которые обещали быстрый результат. Но тщетно. Кейт не беременела, но из-за большого веса ей приходилось носить одежду для будущих мамочек.

У Кейт Смит была похожая история. Она никак не могла похудеть (даже поправилась после встречи со своим мужем). Пара пыталась зачать ребенка, но ничего не выходило. Кейт страдала от депрессии и заедала стресс большими порциями еды. В итоге получался замкнутый круг.

Им помогла здоровая диета и физические нагрузки

Только осознав всю критичность ситуации, женщины взяли себя в руки и обратились за помощью к специалистам. Обе придерживались полноценного меню без сильных ограничений. В конце концов им удалось сбросить более 40 килограммов и осуществить свою давнюю мечту – стать матерью.

“Я похудела не для красивой фигуры, а чтобы забеременеть, – сказала Хейли. – Раньше в моем рационе не было овощей и фруктов или я ела их крайне редко, питаясь обычными полуфабрикатами. Сейчас я полностью изменила отношение к еде ради собственного здоровья”.

“Я сочетаю диету с физическими нагрузками, – заявила Кейт. – Я не заканчивала тренировки даже во время беременности. Это помогло мне не только сбросить вес, но и значительно улучшить самочувствие”.

Проблемы с фертильностью и ожирение

По словам эксперта по фертильности доктора Энтони Лайтена, избыточный вес может снизить ваши шансы на зачатие. Ожирение вызывает проблемы от зачатия до родов и в последующий период в основном из-за ановуляции (при которой яичник не может высвобождать яйцеклетку), а также других метаболических факторов, таких как побочные эффекты повышенного инсулина. Женщины с ИМТ от 25 до 30 чаще страдают от бесплодия, чем женщины с нормальным ИМТ от 20 до 25.

Если вы хотите забеременеть, то похудение – необходимый шаг. Для этого нужно:

назначить встречу с врачом перед зачатием;придерживаться здоровой диеты;обсудить все вопросы с дипломированным диетологом или специалистом по ожирению;уделять как минимум 150 минут в неделю физической активности.

Достижение нормального веса до беременности может повысить ваши шансы на зачатие и минимизировать риск осложнений.



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