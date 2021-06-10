В магазине приложений AppGallery открыли зону HarmonyOS

Представители компании Huawei объявили о начале работы так называемой зоны HarmonyOS в магазине приложений AppGallery. Идея состоит в том, чтобы существенно облегчить поиск приложений, предназначенных для запуска на новой китайской операционной системе.

Напомним, что совсем недавно была представлена обновленная HarmonyOS 2.0. однако и первая версия операционной системы существует не так уж долго. Компания Huawei, конечно, выпускает устройства с предустановленными приложениями для своей фирменной операционки. Но этого, конечно же, мало.

Пользователь, разумеется, захочет расширить софт. Также разработчики отмечают, что на рынке предлагают уже немало продуктов от сторонних разработчиков, совместимых с HarmonyOS.