 

В магазине приложений AppGallery открыли зону HarmonyOS

10.06.2021, 14:46, Новости дня
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Представители компании Huawei объявили о начале работы так называемой зоны HarmonyOS в магазине приложений AppGallery. Идея состоит в том, чтобы существенно облегчить поиск приложений, предназначенных для запуска на новой китайской операционной системе.

Напомним, что совсем недавно была представлена обновленная HarmonyOS 2.0. однако и первая версия операционной системы существует не так уж долго. Компания Huawei, конечно, выпускает устройства с предустановленными приложениями для своей фирменной операционки. Но этого, конечно же, мало.

Пользователь, разумеется, захочет расширить софт. Также разработчики отмечают, что на рынке предлагают уже немало продуктов от сторонних разработчиков, совместимых с HarmonyOS.



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