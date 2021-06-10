У большинства «массовых стрелков» в США были нелеченные психические болезни



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Ученые собрали информацию о 115 людях, совершивших акты массовой стрельбы в США с 1982 по 2019 год. Поскольку зачастую эти люди погибали вскоре после совершения преступления, авторам исследования пришлось фокусироваться на 35 случаях, в которых стрелок выжил и прошел через процедуру уголовного разбирательства. В таких случаях психическое состояние человека детально изучают.

Ученые проанализировали записи судебных интервью, протоколов бесед стрелков психиатрами и психологами после совершенного преступления. Помимо этого авторы исследования использовали дополнительные материалы, включая видеоинтервью, протоколы судебных заседаний, посты в соцсетях и другие.

«В соответствии с этими данными у 32 из 35 преступников были признаки и симптомы болезней головного мозга, которые подходят под диагностические критерии психических расстройств», – сказал доктор Айра Глик (Ira D. Glick) из Стэндфордского университета, соавтор исследования.

У 18 стрелков была шизофрения, у 10 человек были другие психиатрические диагнозы (биполярное расстройство, бредовые расстройства и другие), а в четырех случаях точный диагноз поставить не удалось. Для оставшихся трех человек не было достаточной информации, чтобы оценить их психическое состояние. Из 28 с психиатрическим диагнозом ни один не получал лечения до совершения преступления.

Авторы проанализировали данные о 20 стрелках, погибших на месте преступления. У восьми из них была шизофрения, у семи – другие психические расстройства, диагноз пяти был неизвестен. Аналогично, никто из них не получал лекарств.

Ученые предполагают, что среди людей, устраивавших массовую стрельбу, у многих, если не у большинства, были психические болезни, которые осложнились в связи с недостатком внимания со стороны окружающих и отсутствием помощи. Они подчеркивают, что психические болезни требуют диагностики и лечение, как и любые другие заболевания.

«У нас есть возможность уменьшить число таких преступлений, просто поговорив с пациентов и его окружением», – считает Глик. По его мнению, чтобы психиатрическая помощь охватила большее количество людей, нужно снизить уровень стигматизацию, которая связана с расстройствами психики.