Ученые сократили курс лечения туберкулеза с помощью новой комбинации препаратов

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10.06.2021, 14:40, Разное
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Ученые, представляющие Медицинский университет Южной Каролины, сократили курс лечения туберкулеза. Они обнаружили, что с помощью новой комбинации препаратов срок прохождения терапии будет составлять четыре месяца.
Туберкулез считается смертельным заболеванием, которое встречается во всех уголках Земли. Курс стандартного лечения составляет шесть – девять месяцев. При этом, используется комбинация лекарственных препаратов, которая уже не менялась на протяжении 40 лет. Такая длительная терапия чревата тем, что повышается вероятность к развитию резистентности к лечению. Устойчивость возникает в том случае, когда у бактерий развивается способность игнорировать лекарственные препараты, которые направлены на их уничтожение. Из-за того, что антибиотики применяют различные механизмы, туберкулез стараются лечить, скомбинировав их.

Исследование, проведенное учеными, показало, что курс лечения с содержанием рифапентина, моксифлоксацина и еще одного антибиотика, показал высокие результаты. Основное его преимущество – лечение на протяжении четырех месяцев. При этом, эффективность, как у терапии, которая длится не менее шести месяцев. Применение этого курса показало, что он хорошо и безопасно переносился пациентами.

Источник: medicalinsider.ru



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