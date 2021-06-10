Ученые сократили курс лечения туберкулеза с помощью новой комбинации препаратов

Ученые, представляющие Медицинский университет Южной Каролины, сократили курс лечения туберкулеза. Они обнаружили, что с помощью новой комбинации препаратов срок прохождения терапии будет составлять четыре месяца.

Туберкулез считается смертельным заболеванием, которое встречается во всех уголках Земли. Курс стандартного лечения составляет шесть – девять месяцев. При этом, используется комбинация лекарственных препаратов, которая уже не менялась на протяжении 40 лет. Такая длительная терапия чревата тем, что повышается вероятность к развитию резистентности к лечению. Устойчивость возникает в том случае, когда у бактерий развивается способность игнорировать лекарственные препараты, которые направлены на их уничтожение. Из-за того, что антибиотики применяют различные механизмы, туберкулез стараются лечить, скомбинировав их.

Исследование, проведенное учеными, показало, что курс лечения с содержанием рифапентина, моксифлоксацина и еще одного антибиотика, показал высокие результаты. Основное его преимущество – лечение на протяжении четырех месяцев. При этом, эффективность, как у терапии, которая длится не менее шести месяцев. Применение этого курса показало, что он хорошо и безопасно переносился пациентами.

Источник: medicalinsider.ru