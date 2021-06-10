 

Медики рассказали об опасности зуда после купания

10.06.2021, 14:40, Разное
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Медики рассказали об опасности зуда, который появляется после купания в водоемах. Возможно, человек подхватил церкариоз.
Врачи советуют придирчиво выбирать места для купания летом. В озерах и неглубоких прудах со стоячей водой можно заразиться паразитами. Если через несколько часов после купания наблюдается зуд, покраснение, мелкие волдыри, то человек с большей долей вероятности подхватил «болезнь купальщиков».

Личинки живут в организмах водоплавающих птиц и некоторых млекопитающих. Они попадают в воду и оказываются в телах улиток. Когда становится достаточно тепло, личинки оседают в водоемах. В связи с этим вода становится зараженной.

Зачастую паразиты обитают на мелководье, их очень сложно разглядеть, поэтому уберечься от инфицирования практически невозможно. Личинки проникают под кожу, вызывая особый тип дерматита. Негативная симптоматика наблюдается на протяжении недели. Потом личинки гибнут, и человеку становится легче.

Опасной является ситуация, когда на гельминтов появляется аллергическая реакция. Тогда человек испытывает более острые симптомы дерматита. В данном случае не исключены отеки и бронхоспазм.



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