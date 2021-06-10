Захар Прилепин пообещал “перевоспитать” Бузову во МХАТе

Писатель Захар Прилепин, который занимает должность заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, пообещал перевоспитать Ольгу Бузову. Она получила роль в постановке «Чудесный грузин» о молодом Сталине.

Артистка сыграет роль певицы кабаре. С помощью нее Бузову намерены перевоспитать. Прилепин отметил, что факт прихода экс-ведущей «Дома-2» в театр является знаковым. Такой шаг знаменитости многие могут трактовать как разрыв с ее привычной средой.

По словам Прилепина, в МХАТе перевоспитают Бузову, как это делал Макаренко в 20-е годы. Артистка является заложницей той системы, которая наблюдалась в 90-е и нулевые годы. Она в ней смогла реализоваться, а теперь ее все обвиняют.

Общественность резко раскритиковала решение Эдуарда Боякова пригласить Ольгу Бузову играть в МХАТе имени Горького. Сам же худрук отметил, что сделал это не ради пиара. Артистка тонко чувствует настоящее время, а все, кто выступают против нее, просто завидуют ей.

Премьера спектакля намечена на 11 июня. Сейчас Бузова буквально сутками находится в театре на репетициях.

Источник: crimea.ria.ru