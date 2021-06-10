 

Захар Прилепин пообещал “перевоспитать” Бузову во МХАТе

10.06.2021, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Писатель Захар Прилепин, который занимает должность заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, пообещал перевоспитать Ольгу Бузову. Она получила роль в постановке «Чудесный грузин» о молодом Сталине.
Артистка сыграет роль певицы кабаре. С помощью нее Бузову намерены перевоспитать. Прилепин отметил, что факт прихода экс-ведущей «Дома-2» в театр является знаковым. Такой шаг знаменитости многие могут трактовать как разрыв с ее привычной средой.

По словам Прилепина, в МХАТе перевоспитают Бузову, как это делал Макаренко в 20-е годы. Артистка является заложницей той системы, которая наблюдалась в 90-е и нулевые годы. Она в ней смогла реализоваться, а теперь ее все обвиняют.

Общественность резко раскритиковала решение Эдуарда Боякова пригласить Ольгу Бузову играть в МХАТе имени Горького. Сам же худрук отметил, что сделал это не ради пиара. Артистка тонко чувствует настоящее время, а все, кто выступают против нее, просто завидуют ей.

Премьера спектакля намечена на 11 июня. Сейчас Бузова буквально сутками находится в театре на репетициях.

Источник: crimea.ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Обнаружена необычная утечка метана со дна Антарктики

17.10 / Мнение: Карабах. 16.10.2020. Вечер.

28.06 / “Уже харе пить!”: организм дочери Успенской отторгает алкоголь

08.11 / «Давайте мы чем-нибудь поуправляем»

20.09 / Сыну Ксении Собчак больше всего в Сочи понравился их номер

08.06 / В России запретят выдавать кредиты меньше миллиона рублей

02.02 / The Lancet опубликовал новые данные эффективности вакцины «Спутник V»

20.04 / “Лидер России” Алексей Охлопков назначен первым замгубернатора ХМАО

23.03 / После 24 часов слушаний военный суд постановил оставить пятерых шпионов под стражей

05.01 / В США создали энергосберегающий электрический стул

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика