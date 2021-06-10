“Нереальная”, “Ого! Непривычно”. Свитолина снялась топлес
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Спортсменка позирует, стоя перед зеркалом и прикрываясь одеялом.
“Mrrrrrring”, – подписала она снимок.
“Ого! Очень красивая. Непривычно видеть в таком амплуа”, – прокомментировали фото спортсменки ее подписчики.
“Ты нереальная”, – оценили откровенное фото Свитолиной пользователи сети.
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Контекст:
Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. В пять лет начала заниматься теннисом.
Спортсменка помолвлена с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Дату регистрации брака пара пока не сообщает.
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