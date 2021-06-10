 

“Нереальная”, “Ого! Непривычно”. Свитолина снялась топлес

10.06.2021, 14:38, Новости дня
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Спортсменка позирует, стоя перед зеркалом и прикрываясь одеялом.

“Mrrrrrring”, – подписала она снимок.

“Ого! Очень красивая. Непривычно видеть в таком амплуа”, – прокомментировали фото спортсменки ее подписчики. 

“Ты нереальная”, – оценили откровенное фото Свитолиной пользователи сети.

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Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Контекст:

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. В пять лет начала заниматься теннисом. 

Спортсменка помолвлена с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Дату регистрации брака пара пока не сообщает.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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