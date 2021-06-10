В Европарламенте хотят изучить возможное участие России в инциденте с самолетом Ryanair в Беларуси

Депутаты Европарламента намерены обратиться к странам ЕС с просьбой провести расследование по поводу возможного участия России в вынужденной посадке Ryanair 23 мая, и наказать санкциями виновных.

“Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте. В случае подтверждения, любой гражданин России, который замешан в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека”, – говорится в тексте резолюции.

В Европарламенте также обеспокоены поддержкой режима президента Александра Лукашенко со стороны Кремля. Кроме того, депутаты осудили задержание журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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