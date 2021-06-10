 

“Надеюсь, все будет хорошо”. Ведущая Падалко вакцинировалась от коронавируса

10.06.2021, 14:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Получила первую дозу прививки от коронавируса китайской вакциной CoronaVac. Мы прививались вместе с коллегами, воспользовавшись опцией от Минздрава о массовой вакцинации коллективов от 50 сотрудников”, – сообщила ведущая.

Она отметила, что вторую прививку должна будет получить спустя три-четыре недели.

“После второй прививки выдадут справку о вакцинации. А в июле в приложении “Дія” должен появиться ковидний сертификат. Завтра расскажу, как самочувствие. Надеюсь, все будет хорошо, потому что хочу в воскресенье бежать в Одессе полумарафон”, – поделилась планами Падалко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

По состоянию на 10 июня в Украине сделали более 1,5 млн прививок, вторую дозу получили 180 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.10 / Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

14.02 / В Одесской области произошла вспышка гепатита А

31.03 / Австрийская врачебная палата поддержала закупку «Спутника V»

26.05 / Финал Лиги Европы. “Вильярреал” – “Манчестер Юнайтед”. Онлайн-репортаж

01.08 / ВОЗ продлила ЧС по коронавирусу

17.07 / Гималайский медведь напал на человека в Приморье

13.09 / США выразили недовольство согласием Кипра на заход российских кораблей

06.07 / Великобритания объявила о санкциях в отношении чиновников из России и Саудовской Аравии

03.10 / Германия отказала РФ в консульском доступе к Навальному

27.02 / В Германии многодетной матери предъявили обвинение в убийстве пятерых родных детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика