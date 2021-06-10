“Надеюсь, все будет хорошо”. Ведущая Падалко вакцинировалась от коронавируса

“Получила первую дозу прививки от коронавируса китайской вакциной CoronaVac. Мы прививались вместе с коллегами, воспользовавшись опцией от Минздрава о массовой вакцинации коллективов от 50 сотрудников”, – сообщила ведущая.

Она отметила, что вторую прививку должна будет получить спустя три-четыре недели.

“После второй прививки выдадут справку о вакцинации. А в июле в приложении “Дія” должен появиться ковидний сертификат. Завтра расскажу, как самочувствие. Надеюсь, все будет хорошо, потому что хочу в воскресенье бежать в Одессе полумарафон”, – поделилась планами Падалко.

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Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

По состоянию на 10 июня в Украине сделали более 1,5 млн прививок, вторую дозу получили 180 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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