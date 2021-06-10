 

Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через Украину

10.06.2021, 14:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский “Газпром” поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. 

По условиям договора, Россия обязалась прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. В договоре прописано так называемое правило “качай или плати” – платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

В случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж, сказал Шмыгаль. По словам премьер-министра, если так случится, “мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать”.

Он также подчеркнул, что Украина будет продолжать настаивать на остановке достройки газопровода, в частности на этапе сертификации.

Источники РБК-Украина в “Нафтогазе” рассказали, что сумма нового иска может составить $7,2 млрд. Кроме того, компания сможет вернуться к отозванным ранее претензиям к россиянам на $12,2 млрд.

Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее $1,5 млрд в год, заявила “РБК-Украина” директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова. “Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию “Северного потока – 2” другая сторона захочет избавиться от “конкурента”, – отметила она. 

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”. 

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

4 июня Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода “Северный поток – 2” успешно завершена. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Смолий ушел по требованию Зеленского, в Беларуси начались массовые проверки правоохранителей. Главное из Telegram-каналов

25.10 / Явка на местных выборах свидетельствует о том, что люди не верят власти – Порошенко

25.06 / Стреляют! — ABC News о росте насилия с применением оружия в США в разгар пандемии

18.12 / В Харькове в связи со смертью Кернеса объявили двухдневный траур. Ранее анонсировали трехдневный

30.06 / В Челябинской области охотник застрелил хаски прямо на глазах у хозяйки

02.12 / Украинская система ПВО впервые будет перехватывать американский беспилотник

18.04 / Словении рекомендовали закупить «Спутник V» до одобрения в ЕС

31.12 / This Christmas. Джамала и Laud с хором звукозаписывающего лейбла исполнили кавер-версию знаменитой песни

31.01 / Анализ жестикуляции добавят к системам распознавания речи

18.03 / Норвегия отложила возобновление вакцинации препаратом AstraZeneca

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика