Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через Украину

Российский “Газпром” поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.

По условиям договора, Россия обязалась прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. В договоре прописано так называемое правило “качай или плати” – платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

В случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж, сказал Шмыгаль. По словам премьер-министра, если так случится, “мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать”.

Он также подчеркнул, что Украина будет продолжать настаивать на остановке достройки газопровода, в частности на этапе сертификации.

Источники РБК-Украина в “Нафтогазе” рассказали, что сумма нового иска может составить $7,2 млрд. Кроме того, компания сможет вернуться к отозванным ранее претензиям к россиянам на $12,2 млрд.

Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее $1,5 млрд в год, заявила “РБК-Украина” директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова. “Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию “Северного потока – 2” другая сторона захочет избавиться от “конкурента”, – отметила она.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

4 июня Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода “Северный поток – 2” успешно завершена.

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