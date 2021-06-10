В Мытищах приступили к поиску бегающего по улицам медведя

В Мытищах начали поиск бурого медведя, которого видели в городском округе. Все оперативные службы города приведены в готовность, сообщили в администрации.

«По поручению главы городского округа все оперативные службы приведены в готовность. Все предупреждены и проинформированы, куда сообщать о медведе», – сказали в администрации Мытищ, передает 360.

Ранее на этой неделе уже видели медведя в Мытищах, его заметили в районе пансионата «Клязьминское водохранилище».

В гольф-клубе, расположенном рядом с местом, где был замечен сбежавший медведь, опровергли информацию о том, что животное принадлежит им.

Министерство экологии и природопользования Подмосковья предостерегло от контактов с животным, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Просим самостоятельно не выходить на контакт с животным, так как по натуре медведи хищники и вести себя с ними нужно осторожно. Очевидно, что медведь, находящийся в клетке довольно продолжительное время, выбравшись на волю, может повести себя непредсказуемо. Поймать разъяренного медведя без причинения ему вреда – задача, с которой могут справиться исключительно профессионалы с многолетним стажем», – отмечал зампред правительства Подмосковья – министра экологии и природопользования региона Андрей Разин.