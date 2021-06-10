Японца заподозрили в незаконной передаче документов торгпредству России

Полиция японской префектуры Канагва задержала бывшего руководителя исследовательской компании, которого подозревают в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Токио документации, имеющей отношение к военным технологиям, сообщило агентство Киодо.

70-летний мужчина по имени Кадзуо Миясака на протяжении долгого времени руководил фирмой, которая занималась исследованиями технической литературы, передает ТАСС. Как утверждается, с июля по декабрь 2019 года он получил доступ к базе данных для поиска технической литературы по теме разработки беспилотников и улучшения возможностей военной разведки с использованием радаров. По данным правоохранительных органов, он сделал копии 8 экземпляров такой литературы и передал сотруднику торгового представительства России.

Как отмечает Киодо, сотрудник российского ведомства был вызван в полицию 9 июня, однако для дачи показаний он не явился.

Также полиция утверждает, что задержанный японец на протяжении 30 лет передавал документацию представителям российских ведомств в Японии и якобы получил за это порядка 10 млн иен (91 тыс. долларов по текущему курсу). Полиция префектуры Канагава создала специальный следственный штаб в связи с этим делом.

В конце января 2020 года департамент общественной безопасности полиции Токио сообщил об аресте 48-летнего Ютаки Араки, мелкого служащего информационного и финансового холдинга SoftBank. Он обвиняется в нарушении закона о запрете недобросовестной конкуренции.

Напомним, в феврале 2020 года сообщалось, что сотрудник торгового представительства РФ в Японии, которому, по версии японского следствия, якобы передал некие секретные данные Араки Ютаки, в течение дня покинет страну.