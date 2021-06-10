Зачем тебе партнёр помоложе? – Личное мнение

Постарайтесь сразу не ржать, но я тут подумала об одном удивительном наблюдении: почему как только люди под 40 и старше разводятся, так жена обязательно бежит и ищет себе мужика намного моложе?

Примеров же масса! Муж известный какой-нибудь деятель всех искусств сразу. Она же себе после развода сразу ищет бездарность, но молодую!



Фото: Соцсети

В чём подвох-то?!

Нет, я понимаю, что старая жена никакому новому олигарху, соответствующего по возрасту, тоже не впёрлась. Но и молодому ведь она не нужна, как минимум. Но ищет и находит.

Зачем?

Долго обдумывала эту тему и всё-таки пришла к выводу: старый конь, может, борозды не испортит, но и глубоко не вспашет.

Беда современных мужчин — сидячий образ жизни. В школе сидит на стульчике, в институте сидит. Потом приходит молодым хомячком в офис и снова садится. В итоге, к тридцати и старше конь уже совсем не жеребец для женщины.

И даже если не разводятся люди, их интимная жизнь скучна, как прелый мох.

А всё из-за чего? Спина больная. Грыжи, протрузия дисков, радикулит и, как следствие, унылая половая жизнь.

И это проблема не только мужчин, но и женщин. Некоторые после 35 вообще ничего не хотят — из-за нарушений в позвоночнике нарушается и кровоснабжение малого таза. Какой тут секс? Так и становятся старыми бабками с клюкой в руках, как баба Яга.

Однако, решение есть — некоторые называют её «ортопедической виагрой», чем, конечно, она не является, но это — дополнительный приятный бонус лечения. Виагра ведь тоже для сердца задумывалась, а не для лечения эректильной дисфункции.

Вот и аппаратная методика Cordus&Sacrus, о которой я писала, как о спасении для спины, тоже имеет приятный бонус — за счёт нормализации кровообращения в органах малого таза излечиваются хронические патологии мочеполовой системы, как у мужчин, так и у женщин. И тех, и других особенно радует восстановление эректильной функции — своего рода «ортопедическая виагра».

Впрочем, речь не о письках — о жизни. Боль в спине хуже отсутствия половой жизни.

Самая действенная методика лечения боли в спине Cordus&Sacrus была разработана в России челябинским врачом-нейрофизиологом Юрием Корюкаловым совместно с группой неврологов. Её эффективность по статистическим данным продаж составляет 97%.

Методика широко применяется в Европе и Северной Америке. За 10 лет в 48-ми странах продано более 100’000 аппаратов Cordus&Sacrus.

Напомню, как это работает.

Выступы аппаратов Cordus&Sacrus погружаются в мышцы на глубину 25-28 мм (а мануальщики и массажисты могут добраться лишь до средних слоев мышц, расположенных на глубине 10 мм). Уже через 3 минуты давления вершин аппарата нервный центр, регулирующий тонус мышц, утомляется. И «перезагружает» мышцу через расслабление, растяжение, восстановление кровотока и подвижности. А рекомендованные в методике упражнения — нет, там ничего такого сложного — закрепляют результат.

Воздействие не может быть чрезмерным и травматичным, ведь оно осуществляется под собственным весом пациента.

Методика Cordus&Sacrus запатентована и сертифицирована в России, Евросоюзе, странах Таможенного Союза — это важный момент.

Кроме помощи по основному своему назначению и дополнительному в виде решения проблем мочеполовой системы, есть ещё одна приятная «побочка» — нормализация сна. С помощью аппаратов можно улучшить сон и, как следствие, настроение, активность, работоспособность.

Аппарат Cordus стоит всего 3’990 рублей, Sacrus — 4’690 рублей. Равнозначно паре визитов к хорошему массажисту! При этом, результат от применения Cordus&Sacrus сохраняется до 6 месяцев, а эффект от курса мануальной терапии — не более 3 месяцев.

В течение месяца после приобретения производитель гарантирует возврат средств, если покупатель не получит желаемого эффекта. Но за всё время продаж во всем мире вернули всего лишь 1% аппаратов.

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Хотели бы вы себе партнёра помоложе? Зачем?

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