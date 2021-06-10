Это два разных разговора

Таково впечатление от двух опубликованных версий телефонной беседы Путина и Мишеля — кремлевской и брюссельской.



Шарль Мишель и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Чтение отчетов о дипломатических контактах на высшем уровне, сочиненных пресс-службами якобы для информирования общественности, — заведомо неблагодарное занятие.

Сужу об этом по опыту 20 лет работы в советском ТАСС и еще 30 лет в постсоветской прессе. Помню тщательный подсчет строк в заметке о беседе «дорогого Леонида Ильича» с каким-нибудь Гусаком. А если уж на горячей линии, не дай бог, Никсон, разъяснение словосочетаний, ни о чем не говоривших советскому читателю, поручалось «журналистам» из номенклатуры.

Правда, при отсутствии иной информации и при наличии некоторого опыта нередко удается составить более или менее достверную картину того, о чем говорили обитатели внешнеполитического олимпа. Предполагается, что это все же диалог, то есть вопрос — ответ.

Отчеты Кремля и Евросовета о состоявшемся 7 июня телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем создают впечатление, что они о двух разных разговорах.

В одном председатель собрания лидеров стран ЕС от их имени передает президенту РФ слова осуждения «незаконной, провокационной и деструктивной деятельности РФ в отношении ЕС, его стран-членов и других государств». Бьет тревогу по поводу того, что «отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне».

В другом (московском) стороны «прагматично обсуждают» возвращение к торговле и инвестициям, в один голос подчеркивают важность взаимодействия в здравоохранении, климатической повестке дня, разрешении региональных конфликтов. Конечно, выделяются «вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата «Спутник V» и обеспечение условий для взаимных поездок жителей при соблюдении противоэпидемических ограничений».

В первом ЕС настойчиво напоминает о пяти приниципах, определяющих отношение ЕС к России. В их числе — прекращение дестабилизации Украины. Мишель подтвердил «неизменную поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и подчеркнул долю ответственности РФ за полное выполнение Минских соглашений».

Во втором — тема Украины где-то на предпоследнем месте. Оба лидера вроде бы согласны, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Всего-то! Дело только за Киевом, который должнен для начала установить прямой диалог с Донецком и Луганском и оформить особый статус Донбасса.

Мировая сенсация — вооруженный захват режимом Лукашенко пассажирского самолета, совершавшего внутренний рейс между городами ЕС, — затронута в обеих версиях отчета.

В первой говорится, что председатель Евросовета сказал о санкциях ЕС против белорусских властей именно из-за этого инцидента и объяснил почему. Напомнил о политических заключенных в Беларуси, о репрессиях и насилии над политическими оппонентами. Кстати, заметил, что РФ могла бы сыграть роль в поддержке инклюзивного национального диалога в этой стране и мирного урегулирования кризиса.

В российской версии — лишь осуждение «предпринятых Евросоюзом дополнительных мер санкционного давления» на Минск (вот почему-то взяли и предприняли!). Сказано, что Путин «подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства».

В общем, «все хорошо, прекрасная маркиза!». Главное — с нами разговаривают!

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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