Королева Рания поздравила короля Абдаллу с 28-й годовщиной свадьбы

Сегодня в королевской семье Иордании особенный день. Ровно 28 лет назад, 10 июня 1993 года, дочь палестинского врача, беженца из Кувейте, Рания Аль-Абдулла стала женой принца Иордании Абдаллы, а через шесть лет – самой молодой королевой современности. Король и королевы Иордании любимы не только своими подданными, у Рании много поклонников по всему миру, которые искренне восхищаются и ее стилем, и ее семьей. Сегодня, по случаю годовщины, Рания опубликовала в своем официальном аккаунте в Instagram портрет с мужем и добавила к нему признание в любви.

Любимый всем сердцем и навсегда. С годовщиной, наш господин! – написала королева Рания.

Королева Рания и король Абдалла

Напомним, Рания и Абдалла познакомились в январе 1993 года. Тогда 22-летняя Рания была приглашена на вечеринку сестры Абдаллы, принцессы Айши, и именно там произошла эта судьбоносная встреча. Позже, в 2005-м, в интервью журналу People Абдалла признавался, что сразу влюбился в свою будущую жену:

В ту самую минуту, как Рания вошла в комнату, я сразу все понял. Знаю, это прозвучит приторно, но для меня это была любовь с первого взгляда.

А в другом интервью добавил:

Это была случайная встреча. Я тогда командовал танковым батальоном, и мы хорошо провели учения в пустыне. Я отпустил своих людей на двадцать четыре часа. Моя сестра пригласила меня на ужин. Я давно не был дома. Принял душ, переоделся и поехал. На том ужине была Рания. Я взглянул на нее один раз и понял: она – единственная, и другой мне не надо.

Король и королева Иордании с детьми

Ранию же поначалу его внимание напрягло, ведь этот “красивый мужчина в военной форме был сыном одного из самых влиятельных людей Ближнего Востока”.

Я знала, что он сын короля Хуссейна, и немного опасалась общения с ним.

Но Абдалла – не из тех мужчин, которые долго сомневаются и принимают решения. Он привык достигать поставленных целей и добиваться своего, поэтому сразу начал активно и красиво ухаживать за Ранией: их свидания проходили не в ресторанах или кинотеатрах, а в пустыне на квадроциклах, в Красном море за дайвингом или в небе на вертолете. Друзья говорили, что Абдалла будто вызволил Ранию из ее привычной и безопасной “ракушки”, а она – укротила его чересчур активный нрав.

Думаю, он был сильно заинтересован во мне, поэтому поставил себе цель и добился ее.

В своем первом интервью в программе 60 Minutes, которое Рания давала уже в качестве королевы Иордании, она рассказала, что будущий муж покорил ее своим чувством юмора и в хорошем смысле простотой, человечностью.

Всего через два месяца Абдалла сделал Рании предложение, причем по всем правилам: вместе с отцом, королем Иордании Хуссейном – легендарной личностью, правившей страной 47 лет, он приехал в дом обычного доктора-беженца просить руки его дочери. Несмотря на то, что свадьба Абдаллы не носила статус празднества наследника престола, ее все равно провели с настоящим королевским размахом, а сам день был объявлен государственным праздником. Невеста Рания была одета в белое платье с золотой отделкой от британского дизайнера Брюса Олдфилда.

Рания и принц Абдалла в день свадьбы