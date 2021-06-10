Исследователи: «Жаворонки» меньше «сов» подвержены депрессиям

Зарубежные исследователи выявили, что «жаворонки» меньше подвержены депрессиям, в отличие от «сов». Озвучен лёгкий способ борьбы со стрессовыми ситуациями: просыпаться на час раньше.

Учёные, представляющие Колорадский университет в Боулдере, Массачусетский и Гарвардский институты, в ходе последних исследований доказали, что склонность ложиться спать в определённое время влияет на появление депрессивных расстройств. Связь между продолжительностью сна и настроением давно изучается, а вот нужно ли сдвинуть временные рамки, чтобы получить положительный эффект для психического здоровья, решили выяснить сейчас.

Если в предыдущих научных проектах при изучении режимов сна 32 тысяч медсестёр было обнаружено, что «ранние пташки» – «жаворонки» на 27% реже страдают депрессией, то в актуальном исследовании было задействовано уже 850 тысяч человек. Учёные в ходе предварительных опросов выяснили, что точка середины сна большинства добровольцев приходилась на 3 часа ночи, т.е. в среднем участники эксперимента ложились в 23.00 и вставали в 6.00.

Когда исследователи сменили точку середины сна на час ранее, то это снизило риск развития депрессивных расстройств у «сов» на 23 процента. Однако доказательств того, что подобная схема действует и на «жаворонков», нет. Вдобавок ко всему, ведущие авторы исследования уверены, что раннее пробуждение позволяет человеку больше находиться при дневном свете, а это способствует хорошему настроению.

Источник: www.lvrach.ru