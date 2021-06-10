Россияне начали продавать подержанные авто возрастом до года

В РФ эксперты зафиксировали стремительный рост предложения автомобилей с пробегом, возраст которых не превышает один год. С начала года количество зарегистрированных объявлений о реализации таких транспортных средств увеличилось на 15,6%.

Средняя цена автомобилей возрастом до года составляет почти 1,2 миллиона рублей. Сообщается, что стоимость подержанных моделей возросла на треть по сравнению с минувшим годом. Эксперты отмечают увеличение предложения по продажам транспортных средств с пробегом, возраст которых составляет один-два года. Средний ценник составляет 1,188 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 39,9%.

Такая тенденция наблюдается из-за дефицита новых моделей на рынке и роста цен на них. Владельцы транспортных средств просто решили пользоваться моментом, чтобы продать их как можно выгоднее.

Автоэксперты фиксируют и повышенный рост спроса на такие модели. За первые пять месяцев нынешнего года ими стали интересоваться на 29% чаще, нежели в прошлом отчетном периоде.

Потенциальные клиенты также ищут варианты среди автомобилей возрастом от трех до пяти лет. Их средняя цена увеличилась на 19,3% – до 878,6 тысячи рублей.

Источник: rg.ru