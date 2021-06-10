 

Россияне начали продавать подержанные авто возрастом до года

10.06.2021, 13:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ эксперты зафиксировали стремительный рост предложения автомобилей с пробегом, возраст которых не превышает один год. С начала года количество зарегистрированных объявлений о реализации таких транспортных средств увеличилось на 15,6%.
Средняя цена автомобилей возрастом до года составляет почти 1,2 миллиона рублей. Сообщается, что стоимость подержанных моделей возросла на треть по сравнению с минувшим годом. Эксперты отмечают увеличение предложения по продажам транспортных средств с пробегом, возраст которых составляет один-два года. Средний ценник составляет 1,188 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 39,9%.

Такая тенденция наблюдается из-за дефицита новых моделей на рынке и роста цен на них. Владельцы транспортных средств просто решили пользоваться моментом, чтобы продать их как можно выгоднее.

Автоэксперты фиксируют и повышенный рост спроса на такие модели. За первые пять месяцев нынешнего года ими стали интересоваться на 29% чаще, нежели в прошлом отчетном периоде.

Потенциальные клиенты также ищут варианты среди автомобилей возрастом от трех до пяти лет. Их средняя цена увеличилась на 19,3% – до 878,6 тысячи рублей.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.03 / Медики рассказали, как сделать пешие прогулки полезными для здоровья

15.12 / Павел Деревянко сделал официальное заявление о расставании с женой после 10 лет брака

03.12 / Экономисты прогнозируют долгое восстановление доходов россиян

24.07 / Поклонники беспокоятся за состояние Бритни Спирс после ее нового видео: “Мы хотим знать, в порядке ли ты”

17.12 / В Чечне в полицейских бросили бомбу

24.04 / Мнение: Упавшее с неба

05.10 / В Камчатском крае внедрят экологический мониторинг

02.01 / Пушков указал на ошибку в речи Зеленского о Крыме: Вновь попал впросак

22.09 / Голубкина о разводе с Фоменко – «Причин для расставания было миллион»

01.09 / Ученые подтвердили: передача COVID-19 через грудное молоко маловероятна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика