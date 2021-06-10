В Сети появились фото смартфонов Honor 50 Pro и Honor 50 до анонса

Почти две недели осталось до официального анонса смартфонов Honor 50 Pro и Honor 50. Однако уже сейчас в Сети появились первые фото новых флагманов на Snapdragon 888.

Через 10 дней представит свои очередные флагманы компания Honor, аппараты будут основаны на однокристальной мобильной платформе Snapdragon 888. Дополнять продуктивный и мощный процессор в Honor 50 и его Pro-версии будут чипы оперативной памяти объемом в 8 гигабайт.

В запланированной на 16 июня презентации представят также качественный дисплей устройств. Частота обновления изображения на нем достигает 120 Герц. Стоит отметить, ранее в интернете уже появлялась информация и даже рендеры относительно характеристик смартфонов. Однако именно новые фото Honor 50 Pro и Honor 50 называют самыми достоверными.

При этом в тестировании бенчмаркинговым сервисом Geekbench Honor 50 Pro показал результаты, присущие менее производительным аппаратам. В нем может быть установлена, согласно этим данным, модель чипсета Snapdragon 778G. Оба гаджета получат одиннадцатое поколение операционной системы Android 11, а в глобальных версиях можно ожидать наличие сервисов от компании Google. Остальные характеристики девайсов станут известны ближе ко времени анонса.

Источник: www.ixbt.com