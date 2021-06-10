 

“Недоразвитые эмбрионы, человеческие мерзости”. Лещенко высказался после скандала с Киркоровым и Loboda

10.06.2021, 13:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног. Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости. Что это такое? Это тиктокеры, это блогеры, это хайповые артисты, триггеры, которые работают на скандал. Для того, чтобы поскандалить, нужна вседозволенность и всякого рода такая мерзость. Там появляется и мат, и скабрезности всякие, и переодевания трансгендерные, и прочее – и все это выпячивается, все это вообще мерзопакостно выглядит”, – заявил он.

Лещенко добавил, что он не ханжа и тоже может выругаться матом.

“Но для этого надо быть очень самодостаточным, достойным, известным артистом, который уже сделал все, высказал все возможное и ему остается только выругаться матом, если он о чем-то негодует. Но у этих людей нет таких оснований. Потому что у них нет профессии. Это, знаете, ширпотреб, или, как говорит моя супруга, скоропортящиеся продукты”, – отметил певец.

Контекст:

После проведения в Москве 18-й церемонии награждения премии “Муз-ТВ” разгорелся скандал. Продюсер строящей карьеру в РФ украинской певицы Loboda Наталла Крапивина раскритиковала российский шоу-бизнес. Она назвала Киркорова, явившегося на церемонию в компании российского певца Dava и статистов с голыми торсами, “паноптикумом в чистом виде”, добавив, что “раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки”.

Крапивина 8 июня заявила, что больше не является продюсером Loboda.

Лев Лещенко посещал аннексированный Россией Крым, нарушая государственные границы Украины. Весной 2021 года в комментарии РИА “Новости” он ответил на вопрос, чей Крым. “Крым – это наше общее, он не закрыт ни для кого. (…) Это земля обетованная, она для всех”, – заявлял он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Тихановская выпустила обращение к россиянам

28.02 / «Не дам!» – шведская журналистка охарактеризовала подход Москвы к Арктике фразой из российского мультика

04.11 / Маркив считает, что виновных в его заключении надо привлечь к ответственности

06.07 / Мнения: США платили за убийства советских военнослужащих

29.01 / В ОП призвали пресечь попытки использовать социальные сети как площадки для провокаций

25.08 / Стало известно о возможной отставке Бориса Джонсона

11.02 / Европарламент раскритиковал Украину по выполнению Соглашения об ассоциации

09.01 / В Кривом Роге полицейские проверили кафе, работавшее в карантин. Одного из них избили пьяные посетители

15.04 / ОСК назвал сроки сдачи АПРК «Князь Олег»

03.08 / “Я подумала, что это шутка”. Глава отделения Universal Bank рассказала о требованиях террориста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика