“Недоразвитые эмбрионы, человеческие мерзости”. Лещенко высказался после скандала с Киркоровым и Loboda

“Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног. Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости. Что это такое? Это тиктокеры, это блогеры, это хайповые артисты, триггеры, которые работают на скандал. Для того, чтобы поскандалить, нужна вседозволенность и всякого рода такая мерзость. Там появляется и мат, и скабрезности всякие, и переодевания трансгендерные, и прочее – и все это выпячивается, все это вообще мерзопакостно выглядит”, – заявил он.

Лещенко добавил, что он не ханжа и тоже может выругаться матом.

“Но для этого надо быть очень самодостаточным, достойным, известным артистом, который уже сделал все, высказал все возможное и ему остается только выругаться матом, если он о чем-то негодует. Но у этих людей нет таких оснований. Потому что у них нет профессии. Это, знаете, ширпотреб, или, как говорит моя супруга, скоропортящиеся продукты”, – отметил певец.

Контекст:

После проведения в Москве 18-й церемонии награждения премии “Муз-ТВ” разгорелся скандал. Продюсер строящей карьеру в РФ украинской певицы Loboda Наталла Крапивина раскритиковала российский шоу-бизнес. Она назвала Киркорова, явившегося на церемонию в компании российского певца Dava и статистов с голыми торсами, “паноптикумом в чистом виде”, добавив, что “раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки”.

Крапивина 8 июня заявила, что больше не является продюсером Loboda.

Лев Лещенко посещал аннексированный Россией Крым, нарушая государственные границы Украины. Весной 2021 года в комментарии РИА “Новости” он ответил на вопрос, чей Крым. “Крым – это наше общее, он не закрыт ни для кого. (…) Это земля обетованная, она для всех”, – заявлял он.

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