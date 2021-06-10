 

“Загадочная история Тины Канделаки”, ” К чему это кокетство?” Подписчики заподозрили, что ведущая скрывает свой настоящий возраст

10.06.2021, 13:44, Новости дня
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“В свои 45 [лет] я научилась выбирать себя, а не меняться ради того, чтобы избежать критики. Провокаторы все равно найдут, за что, простите, засрать. Аудиторию-то развлекать чем-то надо”, – написала она.

“Почему в вашей книге про красоту, выпущенной 13 лет назад, вам было 37, а сейчас вам 45?” – поинтересовались подписчики, вероятно, подразумевая книгу под названием “Быть Тиной Канделаки, или Конструктор красоты”, изданную в 2008 году. В ней ведущая рассказывает, как ей “удается оставаться красивой и жизнерадостной”.

“Загадочная история Тины Канделаки”, – отреагировали на вопрос фолловеры ведущей.

“К чему это кокетство, что “мне 45″ когда 13 лет назад было 37”, – написали пользователи сети.

“Женская математика – это как женская логика”, – предположили поклонники Канделаки.

Сама ведущая от комментариев воздержалась.

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Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Контекст:

По официальной информации Канделаки родилась 10 ноября 1975 года.

После издания книги “Быть Тиной Канделаки, или Конструктор красоты” (2008), журналистка написала еще несколько книг об уходе за лицом и фигурой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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