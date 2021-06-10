 

Италия поддерживает европейские стремления Украины – глава МИД страны

10.06.2021, 13:44, Новости дня
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“Мы гордимся тем, что поддержали подписание Соглашения об ассоциации и свободной торговле между ЕС и Украиной, которое вошло в силу 1 сентября 2017 года, а также предоставление либерального визового режима, имею в виду шенгенские визы. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти соглашения и договоренности, – сказал Ди Майо. – Мы ценим европейские стремления Украины и будем поддерживать ее на этом пути”.

Глава МИД Италии положительно оценил реформы, которые осуществила Украина и отметил, что Рим и далее будет поддерживать их проведение, чтобы “в полном объеме могло действовать Соглашение об ассоциации с ЕС”.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/767344787288396/

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Курс на членство в ЕС закреплен в Конституции Украины.

В марте 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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