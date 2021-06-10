Скандалы: «Лондонский список» пустили по второму кругу

Против генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, которым занимался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое уголовное дело

История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так называемом лондонском списке уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в рамках своего первого дела о мошенничестве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в феврале нынешнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в следственный орган, куда и доставили для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако мой доверитель ранее в следственный орган не вызывался, и о возбуждении уголовного дела ему не было известно».

Между тем следователь в подтверждение обоснованности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные повестки о вызове на допрос 7 апреля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 июня 2021 года.

По данным “Ъ”, в новом уголовном деле речь идет о том, что господин Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.

Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества (грузовых вагонов). «Этот вопрос рассматривался на заседании кредитного комитета ПАО «Трансфин-М» и выносился на совет директоров, с которого, по инициативе генерального директора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО «Инвестактив». Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками заключались в один день, условия договоров в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Для приобретения вагонов компании-посредники использовали средства «Трансфин-М», поскольку собственных средств у компаний не было»,— говорится в сообщении ПАО. Там также добавили, что часть из похищенных таким образом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках мнимой сделки по покупке 1 тыс. вагонов.

Отметим, что именно по этому эпизоду сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском райсуде Москвы, а обстоятельства возвращения бизнесмена в Россию сопровождались скандалом. Как ранее сообщал “Ъ”, господин Зотов был включен в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении гарантировались мягкая мера пресечения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, был задержан прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО.

В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Фабула первого дела с тех пор не изменилась. По версии следствия, переданные в лизинг, а затем выкупленные ООО «Инвестактив» по льготной цене 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. на самом деле были похищены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.

«Мы уже обратились к начальнику Главного следственного управления МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку обоснованности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в аппарате Бориса Титова.— Новое уголовное дело было возбуждено в феврале этого года по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М». То есть тех же, кто выступает потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере…

Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку оказания давления».

«Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, не содержат данных о наличии противоправных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь адвокат бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о возбуждении уголовного дела, основано на недостоверных данных, без правильного установления обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».

При этом представляющий интересы потерпевшей стороны адвокат Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием цепочки мнимых сделок, в которых помимо «Инвестактива» были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот момент под контролем обвиняемого».

Впрочем, Тверской райсуд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую новую меру пресечения.

Олег Рубникович