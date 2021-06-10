 

Тихановская призвала отдать Лукашенко под международный трибунал

10.06.2021, 13:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оппозиционер предложила создать международный трибунал для расследования преступлений президента Белоруссии Александра Лукашенко до и после выборов 9 августа прошлого года. Светлана Тихановская назвала его режим нелегитимным, а решения – незаконными.

Политик призвала Чехию и Европейский союз принять четвертый пакет санкций против республики и инициировать пятый. По ее словам, ограничения должны коснуться помощников Лукашенко, сотрудников правоохранительных органов, бизнесменов, судей и прокуроров.

Тихановская считает, что западные страны должны прекратить выдавать кредиты белорусским государственным компаниям и финансовым организациям. Оппозиционер пояснила, что последние являются источником дохода диктаторского режима.

Ранее политик поговорила с американскими сенаторами. Во время выступления Светлана Тихановская обвинила власти республики в том, что они преследуют журналистов и политических активистов. Она заявила, что Вашингтон должен усилить давление на Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. После оглашения результатов в Минске и других городах начались массовые акции протеста. Светлана Тихановская и ее сторонники обвинили руководство страны в фальсификации голосования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Навального госпитализировали с отравлением в Омске

31.05 / Когда листья у огурцов желтеют, стоит внести подкормку на основе магния

03.10 / Мнение: Курсантам пришлось подождать

02.12 / Ученые назвали продукты, понижающие риск инсульта

02.08 / В Минздраве предупредили об опасности самолечения при коронавирусе

16.07 / Сергей Волощук о стихах, рок-музыке, вдохновении и ответственности перед Небом

31.07 / В Белоруссии продлили запрет на полеты в Россию

15.10 / Россию вновь избрали в Совет ООН по правам человека

09.11 / Американские соцсети: 132 тысячи бюллетеней в Джорджии могут быть недействительными

30.03 / Ученые опровергли вред самодиагностики через поиск симптомов в интернете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика