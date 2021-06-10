 

Детский сад и школу построят в Чертанове Южном в 2022 году

10.06.2021, 13:34, Разное
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Строительство новых объектов социальной инфраструктуры – обязательное условие при возведении жилых домов. Благодаря инвесторам появляются детские сады, школы и медицинские объекты. Молодые семьи могут спокойно заселяться в новостройки, ведь у них будет все необходимое, причем и в шаговой доступности.

Так, в Чертанове Южном построят учебный комплекс из детского сада на 70 мест и школы на 550 учащихся. Он расположится по адресу: Варшавское шоссе, владение 170е/1. Все работы будут завершены во втором квартале 2022 года. Когда здание введут в эксплуатацию, его передадут на баланс города, рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

На территории, где появится новый учебный комплекс, уже разработал котлован и устроено свайное основание. Сейчас специалисты занимаются армированием и бетонированием фундаментной плиты. Эта часть работ выполнена уже на 60%.

Новая школа будет необычной. Помимо кабинетов по основном предметам, в школе появятся классы по изучению естественных наук и информационных технологий. В учебном заведении будет свой класс робототехники, ИТ-полигон, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы. Также в здании будет актовый зал.

Новые объекты социальной инфраструктуры появляются в Москве в том числе благодаря программе “Мой район”. В столице строятся не только школы и детские сады, но и спортивные комплексы, благоустраиваются придомовые территории, парки и многое другое.

Так, в Чертанове Южном по программе “Мой район” построены два подземных пешеходных перехода, детский сад на 125 мест, каток с искусственным льдом, приведены в порядок 170 дворов, Покровский парк, территории 37 школ и детских садов, прилегающая территория досугового центра “Виктория”, открыт МФЦ “Мои документы”, станция метро “Лесопарковая” и спортивный клуб.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о строительстве детского сада с витражами в Южнопортовом районе. Здание дошкольного учреждения площадью более трех тысяч квадратных метров сможет вместить до 200 малышей. Фасад станет изюминкой строения. Его облицуют металлическими панелями с декоративными фигурными выступами, которые будут служить цветовыми акцентами.



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