Мнение: Кому можно бороться с коррупцией?
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Мосгорсуд на секретном процессе рассмотрел секретный иск прокуратуры Москвы и признал «Фонд борьбы с коррупций» и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.
Я правильно понял, что Мосгорсуд фактически приравнял борьбу с коррупцией к экстремизму? Или все-таки бороться с коррупцией еще можно, но не объединяясь…?
Но с другой стороны есть путинская партия «Народ против коррупции». Вполне легальная партия, учрежденная племянником президента Романом Путиным. Выходит, что говорить о борьбе с коррупцией пока еще можно, а вот проводить реальные расследования – это уже экстремизм?
А еще мне интересно, если Навальному и его сторонникам нельзя бороться с коррупцией, то кому можно? Будет ли в стране создан официальный реестр официальных борцов с коррупцией? С правильными документами с печатями, разрешающими бороться с коррупцией? А получать эти разрешения надо будет у коррупционеров?
Что-то я совсем запутался…
Фотография отсюда рисунок отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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