 

Дарья Мороз, Марина Зудина и другие на премьере нового сезона сериала “Содержанки”

10.06.2021, 13:06, Разное
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На премьерный просмотр пилотного эпизода третьего сезона пришли десятки звездных гостей: Полина Аскери, Денис Катаев, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Ясмина Муратович, Ирина Чеснокова, Евгения Милова и другие. Также на премьере присутствовали режиссер Юрий Мороз и актеры, исполнившие главные и второстепенные роли: Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Марина Зудина, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Сергей Гилев и Игорь Миркурбанов.

Дарья МорозМарина Зудина в украшениях MercuryСергей БуруновСабина Ахмедова в украшениях Mercury

В третьем и заключительном сезоне откровенного сериала “Содержанки” будут раскрыты все тайны главных героев, а сюжет подойдет к своей развязке. Напомним, сериал “Содержанки” – это история о молодых девушках, мечтающих попасть в мир гламура, струящихся шелков и сверкающих бриллиантов, которые ради достижения своей цели готовы на все. В первом сезоне режиссерское кресло занимал Константин Богомолов, для которого проект стал сериальным дебютом, а второй сезон доверили снимать Дарье Жук. Третий же снял Юрий Мороз. Известно, что в финальном сезоне появятся несколько новых мужских персонажей, женский же состав остался тем же.

Первая серия третьего сезона сериала “Содержанки” уже доступна к просмотру подписчикам стримингового сервиса START.

Андрей БурковскийДарья Мороз в украшениях MercuryДина Немцова и Екатерина ОдинцоваАлександра РебенокПолина АскериЯсмина МуратовичИрина ЧесноковаСъемочная группа сериала “Содержанки”



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